寒冬護心不只靠保暖！專家：三高族建議從「日常3大防線」著手，「牙線」是健康關鍵

每到1月寒流接連報到，氣溫驟降、冷風一吹，不少人會明顯感受到身體緊繃、手腳冰冷。其實在低溫環境下，身體為了維持體溫，會自然出現血管收縮、心跳加快等反應，讓心血管系統承受較大的壓力。這也是為什麼冬天常被視為三高族群與心血管健康需要特別留意的季節。

氣溫下降時，血管收縮容易讓血壓波動更明顯，影響血液循環的順暢度。藥理學家周泰廷指出，低溫環境下，心血管相關不適較容易被提及，特別是本身已有血壓、血脂或血糖問題的人，更容易受到天氣變化影響。此外，冬天活動量下降、飲食偏油偏鹹，可能對身體造成額外負擔，並使既有健康風險更為顯著。

冬季日常，如何為心血管健康加分？

面對寒冷天氣，從生活習慣著手是相對實際的方式。外出時注意頭頸與四肢保暖，避免忽冷忽熱；即使天冷，也可安排室內伸展或輕度活動，幫助維持循環。同時應避免在低溫下突然劇烈活動，並維持規律作息、清淡飲食與足量水分攝取，都是冬天支持心血管健康的重要基礎。

飲食選擇中的小細節：發酵型食材的角色

除了保暖與作息，飲食內容的選擇同樣值得留意。近年在健康飲食趨勢中，像是納豆、紅麴這類發酵型食材，常被一起提及，並被視為與心血管健康相關的飲食選項之一。其特色來自發酵過程中形成的成分特性，因此常被納入支持循環與代謝平衡的飲食討論，但仍需回到整體生活型態來看。

牙線清潔，為何和心血管健康一起被關注？

近年研究開始關注口腔健康與全身狀態之間的關聯。牙菌斑若長期堆積，可能引發牙齦反覆不適，而這類狀況與體內發炎反應之間，被認為存在一定程度的關聯。

研究發現，有定期使用牙線等牙縫清潔習慣的人，往往伴隨較低的發炎指標與較佳的心血管健康狀況，搭配定期口腔檢查，都是容易執行、卻值得長期維持的生活習慣。

結語

冬天的低溫確實為身體帶來更多挑戰，尤其對三高族群而言更需留意。從保暖、作息、飲食選擇，到看似微小的牙線清潔習慣，都是能在日常中慢慢累積的健康行動。照顧心血管健康，往往不是單一改變，而是生活細節長期堆疊的結果。

