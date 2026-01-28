寒冬護心不缺席 北榮桃園分院深入社區傳授長輩護心撇步迎健康





近期冷氣團接連報到，氣溫明顯驟降且日夜溫差擴大，對心血管疾病患者造成不小負擔。國民健康署提醒，氣溫驟降或濕冷環境，容易因血管收縮、血壓升高而誘發急性心肌梗塞或中風，三高族群、心血管疾病患者及長者在冬季尤須提高警覺，做好保暖與護心措施，以降低低溫帶來的健康風險。

為提升社區長輩的急救應變能力，臺北榮民總醫院桃園分院社區醫學部特別結合急診醫學科專業講師，於桃園區中成里、朝陽里及汴洲里等社區發展協會與市民活動中心，巡迴舉辦專為長輩量身設計的急救課程。課程內容涵蓋突發心臟病與窒息等緊急狀況的應變處置，包含正確實施心肺復甦術（CPR）、自動體外除顫器（AED）操作及哈姆立克法等基本救命術，強化社區居民第一時間救援的能力。

民眾親自操作哈姆立克法，講師於一旁即時教學與指導，加強實務操作熟練度

課程中，講師也向民眾宣導桃園市政府積極推動於公共場所及市民活動中心等高齡者聚集場域設置AED，並鼓勵民眾熟悉其使用方式。研究顯示，若能在黃金4分鐘內實施高品質CPR並搭配AED使用，患者存活率可由10％提升至70％以上，並可大幅降低失能風險。

民眾實際演練心肺復甦術（CPR）及正確使用自動體外除顫器（AED），強化緊急救護能力

其中一位參與課程的長輩分享自身經驗表示，因長年心律不整曾多次接受電燒治療，仍一度發生瀕死危機，所幸家人具備醫護背景，及時施予急救，才能化險為夷。他感謝院方舉辦如此實用的課程，讓自己與社區居民都能學習到寶貴的救命知識。

講座課程中，長輩專注聆聽，並踴躍上台實際操作，現場互動熱絡

臺北榮民總醫院桃園分院28日表示，未來將持續辦理各項社區健康促進活動，並提供免費血壓、血糖量測及健康諮詢服務，提升民眾健康意識，透過醫院與社區攜手合作，打造更安全、更溫暖且充滿關懷的健康社區。

基本急救課程進行期間，臺北榮民總醫院桃園分院同步提供長輩血壓、血糖量測及醫療諮詢服務

