寒冬護心大作戰！ 掌握「三個關鍵時機」做足保暖，不怕低溫威脅心臟健康！

【緯來新聞網】進入秋冬，天氣溫差大，民眾務必做好保暖工作，根據衛福部統計數據顯示，心臟疾病位居國人十大死因第2位，尤其氣溫驟降時更得特別當心，不僅血壓容易升高，也可能增加急性心肌梗塞、中風等風險，但究竟天冷時有哪些必備的保暖措施呢？又該怎麼減少對心血管的負擔呢？恆芯診所院長洪毓棋透過本篇文章一次整理護心秘訣，提供給你保暖指南，讓你安心健康度過今年秋冬。

（圖／AI生成）

天冷為何會威脅心臟健康？

洪毓棋指出，當氣溫劇降時，會使得人體血管急劇收縮、血壓升高，這時心臟就得更用力來輸送血液，加重心臟負擔，增加血液液黏稠度，不僅容易形成血栓，也會埋下誘發心肌梗塞或中風風險。



此外，當身體處於低溫狀態時，會啟動交感神經，這時心跳就會快，根據衛福部解釋，民眾自以為「平常偶有心悸，很輕微，自己都有在運動，所以沒問題！」，這種民眾以為的「輕微胸悶」才是最危險的心臟病警訊，尤其半數以上的心肌梗塞患者，在發作前一個皆有不同程度的胸悶狀況，不得輕忽嚴重性。

（圖／醫健新聞提供）

起床到出門，把握保暖3秘訣

面對寒冷天氣，保護心臟健康是國人重要課題，但該如何兼具保暖與安全，關鍵在於幾個重要時機，包括起床時、出門時以及進門時，以下就為大家整理護心保暖的秘訣：



1.起床前：寒冷的早晨起床時，總讓人覺得格外痛苦，這時不妨先放慢動作，輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起，穿上保暖衣物，也建議前一天可先將保暖衣物放在方便取得的位置，就不用忍耐低溫空氣尋找衣物。



洪毓棋表示，民眾也可以記住「慢、熱、起、穿、行」的口訣，方便起床前記得關鍵步驟，讓自己安全舒服地迎接每個寒冷早晨。



2.出門前：出門前可先查好今天天氣變化，以調整外穿衣物，建議內層可選擇貼身長袖，外層則選擇較寬鬆且防水、防風的長版外套，以方便隨時增添衣物，也能保持活動性。



3.進門後：從寒冷室外回到溫暖室內時，要記住先讓身體逐步回暖，等到適應室內溫度後再洗熱水澡，避免溫差過大引發血管擴張，尤其血管彈性差或心血管疾病患者，洗完澡後也要注意保暖，避免讓自己處於低溫環境，降低誘發心血管疾病風險。



除了保暖，你還要做的護心5件事！

寒冷天氣除了讓自己保持溫暖舒適，日常也要養成以下5個習慣，才能真正降低對於心血管的負擔。



1.規律運動：天冷運動應避開在氣溫變化較大的清晨或日夜交替時，並建議暖身時間可比天氣熱時多5至10分鐘，且記得多補充水分，避免造成心血管負擔。



2.均衡飲食：天冷的飲食上可多選擇溫性食物、補充優質蛋白質以及高纖蔬果，並同時避免過度進補以及高熱量食物。



3.定期量測血壓：長輩以及高血壓患者應養成自我監測、紀錄血壓變化情形的習慣，根據台灣高血壓醫學會與中華民國心臟病學會建議，高血壓的標準為130/80mmHg，血壓控制在130mmHg以下，能幫助降低心血管疾病的併發症機率，若長期超過以上數值，建議應盡快尋求醫療人員協助。



4.定期就醫並固定用藥：心血管疾病患者應遵循醫師指示規律服藥，並定期回診，切勿擅自停藥或更改服藥劑量，影響健康。



5.避免不良習慣：除了避免抽菸、飲酒等不良習慣，也要避免熬夜及不規律的生活作息，若出現胸悶、心悸等情況也不要大意，必要時應進一步尋求醫師協助。

（圖／醫健新聞提供）

若出現3徵兆別大意，可能是心臟病警訊！

恆芯診所院長洪毓棋提及，在國內平均約22分鐘就有1人死於心臟疾病，關鍵在於許多民眾忽略心臟病徵兆，加上有時表現屬於非典型症狀，使患者錯過治療時機，因此若日常出現以下3徵兆時，必要時應盡快就醫檢查：



．心絞痛：這時會感到胸悶情況，位置約在胃到下巴、右肩到左肩甚至到左手肘，約半個手掌範圍。



．心律不整：症狀為容易喘、感到心臟跳動特別快。



．心血管過於狹窄：當運動後、生氣、壓力大、季節轉換時，出現喘不過氣、心悸等症狀，且持續幾分鐘以上的冒冷汗、噁心，就應提高警覺。



本文由「醫健新聞」整理授權轉載。

