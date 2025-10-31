寒冬護心大作戰！ 掌握「三個關鍵時機」做足保暖，不怕低溫威脅心臟健康！
【緯來新聞網】進入秋冬，天氣溫差大，民眾務必做好保暖工作，根據衛福部統計數據顯示，心臟疾病位居國人十大死因第2位，尤其氣溫驟降時更得特別當心，不僅血壓容易升高，也可能增加急性心肌梗塞、中風等風險，但究竟天冷時有哪些必備的保暖措施呢？又該怎麼減少對心血管的負擔呢？恆芯診所院長洪毓棋透過本篇文章一次整理護心秘訣，提供給你保暖指南，讓你安心健康度過今年秋冬。
（圖／AI生成）
天冷為何會威脅心臟健康？
洪毓棋指出，當氣溫劇降時，會使得人體血管急劇收縮、血壓升高，這時心臟就得更用力來輸送血液，加重心臟負擔，增加血液液黏稠度，不僅容易形成血栓，也會埋下誘發心肌梗塞或中風風險。
此外，當身體處於低溫狀態時，會啟動交感神經，這時心跳就會快，根據衛福部解釋，民眾自以為「平常偶有心悸，很輕微，自己都有在運動，所以沒問題！」，這種民眾以為的「輕微胸悶」才是最危險的心臟病警訊，尤其半數以上的心肌梗塞患者，在發作前一個皆有不同程度的胸悶狀況，不得輕忽嚴重性。
（圖／醫健新聞提供）
起床到出門，把握保暖3秘訣
面對寒冷天氣，保護心臟健康是國人重要課題，但該如何兼具保暖與安全，關鍵在於幾個重要時機，包括起床時、出門時以及進門時，以下就為大家整理護心保暖的秘訣：
1.起床前：寒冷的早晨起床時，總讓人覺得格外痛苦，這時不妨先放慢動作，輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起，穿上保暖衣物，也建議前一天可先將保暖衣物放在方便取得的位置，就不用忍耐低溫空氣尋找衣物。
洪毓棋表示，民眾也可以記住「慢、熱、起、穿、行」的口訣，方便起床前記得關鍵步驟，讓自己安全舒服地迎接每個寒冷早晨。
2.出門前：出門前可先查好今天天氣變化，以調整外穿衣物，建議內層可選擇貼身長袖，外層則選擇較寬鬆且防水、防風的長版外套，以方便隨時增添衣物，也能保持活動性。
3.進門後：從寒冷室外回到溫暖室內時，要記住先讓身體逐步回暖，等到適應室內溫度後再洗熱水澡，避免溫差過大引發血管擴張，尤其血管彈性差或心血管疾病患者，洗完澡後也要注意保暖，避免讓自己處於低溫環境，降低誘發心血管疾病風險。
除了保暖，你還要做的護心5件事！
寒冷天氣除了讓自己保持溫暖舒適，日常也要養成以下5個習慣，才能真正降低對於心血管的負擔。
1.規律運動：天冷運動應避開在氣溫變化較大的清晨或日夜交替時，並建議暖身時間可比天氣熱時多5至10分鐘，且記得多補充水分，避免造成心血管負擔。
2.均衡飲食：天冷的飲食上可多選擇溫性食物、補充優質蛋白質以及高纖蔬果，並同時避免過度進補以及高熱量食物。
3.定期量測血壓：長輩以及高血壓患者應養成自我監測、紀錄血壓變化情形的習慣，根據台灣高血壓醫學會與中華民國心臟病學會建議，高血壓的標準為130/80mmHg，血壓控制在130mmHg以下，能幫助降低心血管疾病的併發症機率，若長期超過以上數值，建議應盡快尋求醫療人員協助。
4.定期就醫並固定用藥：心血管疾病患者應遵循醫師指示規律服藥，並定期回診，切勿擅自停藥或更改服藥劑量，影響健康。
5.避免不良習慣：除了避免抽菸、飲酒等不良習慣，也要避免熬夜及不規律的生活作息，若出現胸悶、心悸等情況也不要大意，必要時應進一步尋求醫師協助。
（圖／醫健新聞提供）
若出現3徵兆別大意，可能是心臟病警訊！
恆芯診所院長洪毓棋提及，在國內平均約22分鐘就有1人死於心臟疾病，關鍵在於許多民眾忽略心臟病徵兆，加上有時表現屬於非典型症狀，使患者錯過治療時機，因此若日常出現以下3徵兆時，必要時應盡快就醫檢查：
．心絞痛：這時會感到胸悶情況，位置約在胃到下巴、右肩到左肩甚至到左手肘，約半個手掌範圍。
．心律不整：症狀為容易喘、感到心臟跳動特別快。
．心血管過於狹窄：當運動後、生氣、壓力大、季節轉換時，出現喘不過氣、心悸等症狀，且持續幾分鐘以上的冒冷汗、噁心，就應提高警覺。
本文由「醫健新聞」整理授權轉載。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 9 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 1 天前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 3 天前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 9 小時前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 1 天前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 3 天前
「頭痛像被雷劈」49歲六月以為中風送醫！醫揭關鍵原因 中年女性最要小心
49歲藝人六月年初突然頭痛欲裂，她形容像被鐵鎚重擊，血壓飆到180緊急送醫，一度以為中風，檢查後確診「可逆性腦血管收縮症候群」，這個陌生疾病其實是許多高壓族群的隱形威脅。六月確診前兼顧工作、學業和家庭，一年內兩度劇烈頭痛，還出現氣喘、心律不整等症狀，加上家族有心血管病史，讓她驚覺不能再硬撐。 60秒內痛到極點 醫揭「雷擊性頭痛」是可逆性腦血管收縮症候群警訊 輔大醫院神經科張哲誠醫師解釋，可逆性腦血管收縮症候群是腦血管突然緊縮造成的疾病，最典型症狀是短期內反覆發作的雷擊性頭痛，在60秒內達到最痛。這種頭痛常在排便、運動、洗澡或情緒激動時突襲，也可能是藥物引發。每次持續數小時，兩三週內反覆發作。而中年女性患病率是男性的好幾倍，好發於40到50多歲。超過三成患者頭痛時血壓會飆高，常被誤以為中風。張哲誠醫師建議，診斷需靠腦血管攝影，而電腦斷層或磁振造影準確度也有8成。早期檢查可能看不出異常，因為血管收縮從小血管開始向中心蔓延，需要醫師仔細評估症狀。 中年女性注意！ 長期壓力、荷爾蒙變化恐誘發可逆性腦血管收縮症候群 中年女性為何特別危險？張哲誠醫師認為腦血管張力失調是主因，加上內皮功能障礙和交感常春月刊 ・ 1 小時前
麵包「先冷凍再烤」比較健康？專家給答案 這1種吃法照樣血糖飆、還會變胖
很少有食物能像麵包一樣讓人如此喜愛、甚至渴望——這個令人安心的主食，我們一次又一次地伸手去拿。可能你常看到有人聲稱，只要把麵包冷凍、烘烤，或先冷凍再烘烤，就能讓普通的一片麵包升級成「超健康版本」。對此，「delish」網站上一名營養師（也是一位看過不少飲食流行趨勢的麵包愛好者），用事實來澄清，幫大家切開這些鬆散的謠言。先來看看冷凍或烘烤麵包時，實際上會發生什麼事。這些方法真有傳說中的效果，還是只是一半真一半假呢？ 冷凍麵包的祕密 其實，當你把麵包放進冰箱冷凍時，背後有一些有趣的科學原理。研究發現，冷凍麵包確實有點科學依據。當麵包被冷凍時，裡面的澱粉會發生一種稱為回凝作用（retrogradation）的化學過程。回凝作用聽起來很專業，其實就是麵包烘焙完成、冷卻後，澱粉分子會自然重新排列。而在冷凍時，這種排列過程會加速，使部分可消化的澱粉「結晶化」，轉變成身體無法完全消化的形態，也就是抗性澱粉（resistant starch）。 什麼是抗性澱粉？ 抗性澱粉簡單來說就是「人體不易消化的澱粉」。它不像一般澱粉那樣被分解成糖並吸收，而是更像膳食纖維，能相對完整地通過腸道，並成為腸道好菌的食物常春月刊 ・ 8 小時前
女性健康殺手紅斑性狼瘡 妳該懂「千面」自體免疫疾病
資深女歌手坣娜今年十月病逝，她生前飽受紅斑性狼瘡所苦，也讓許多人開始關注這個疾病，而紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，最特別的是它幾乎專找女性下手全球9成患者都是女性，特別集中在15到44歲的階段。NOW健康 ・ 1 天前
比手抖更早出現！研究曝「1動作」變慢 8.8年後得巴金森氏症
巴金森氏症是神經退化疾病，一般會聯想到手抖的症狀，但醫師黃軒表示，德國最新研究發現，轉身這一動作若變慢，竟能提前8.8年預測預測巴金森氏症，可在轉患者明顯手抖前，就反映出神經系統異常，若能早期發現，有助於延緩疾病惡化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
糖尿病是腎臟沉默殺手！醫嘆：9成6腎病患者無病識感
腎臟病被視為現代社會中最容易被忽略的「沉默殺手」，鄧子聰醫師指出，糖尿病是導致腎臟病的主要原因之一，當血糖長期過高，超過腎臟回收能力時，將嚴重損害腎功能。中天新聞網 ・ 1 小時前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 2 天前
50歲後「這樣走路」更能燃脂減重！ 研究結果大逆轉：快走不一定最好
你不必走得很快，也能達到「顯著」的燃脂效果。許多人以為，只有高強度運動才能燃燒脂肪、減輕體重。但一項針對50歲以上女性的最新研究顯示，在健走方面，情況並非如此。根據美國《Women’s Health》指出，研究人員發現，那些走得較慢的女性，比快速行走的人燃燒了更多脂肪。以下是研究細節與原因解析。 研究發現了什麼？ 這項於2022年1月發表在《Nutrients》期刊的研究，追蹤了25位停經後女性，要求她們進行為期15週的健走計畫。其中有9人完成15週就結束，另外16人則持續走了30週。所有參與者每週4天健走，每次約3英里（約4.8公里）。 • 快走組：時速約 4.1 英里（6.6 公里），每天走45分鐘• 慢走組：時速約 3.2 英里（5.1 公里），每天走54分鐘 在持續30週的16名女性中，慢走組的脂肪減少量是快走組的 2.73 倍。更有趣的是，快走組直到30週結束時才出現脂肪減少，而慢走組則在整個過程中持續減脂。 為什麼慢走能更有效減脂？ 原因尚不完全確定，研究只是觀察到慢走組減脂更多，並未直接證明機制。研究團隊推測： • 快走時：容易氣喘，身體傾向使用血糖（葡萄糖）供能• 慢走常春月刊 ・ 8 小時前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 1 天前
水腫不是因喝太多水！醫揭3大元凶「增加肌肉量」是關鍵
水腫常被誤認為是喝太多水所致，但敏盛綜合醫院一般外科主治醫師陳榮堅指出，水腫的主要原因其實是代謝與循環功能不佳，與脂肪過多、缺乏運動及飲食中鈉含量過高等因素密切相關，而非單純因為水分攝取過多。中天新聞網 ・ 5 小時前