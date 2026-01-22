寒冬走進基隆監獄 慈濟點亮收容人重生希望

高牆內的溫暖微光 基隆監獄與慈濟共築歲末祈福情。

隨著春節的腳步臨近，基隆監獄的空氣中多了一份柔軟的溫情。為了落實人本關懷並深化心靈教化，基隆監獄特別在21日邀請中華民國佛教慈濟慈善事業基金會入監，共同舉辦一場充滿愛與希望的歲末祈福活動。這場活動不僅僅是節日的問候，更是一場關於生命教育的深度洗禮，希望透過溫馨的關懷與音樂，陪伴收容人在寒冬中靜下心來，沈澱過往的生命足跡，感受社會未曾遺忘他們的暖意。

典獄長與慈濟志工們致贈收容人福慧紅包。

活動在莊嚴肅穆的祈福儀式中拉開序幕，當「南無本師釋迦牟尼佛」的佛號聲緩緩響起，現場收容人紛紛閉目合十，在寧靜的氛圍中虔誠祈願。隨後，典獄長黃正勇親手將一份份象徵「福德與智慧雙修」的福慧紅包送到每一位收容人手中。這些紅包承載著證嚴上人的深切祝福，不僅是佳節的慰問，更是一份鼓勵大家在未來歲月裡增長智慧、廣植福德的溫柔期許。

廣告 廣告

動人的時刻不僅止於此，參與慈濟讀書會的收容人們，特別在現場以手語演譯了〈自如〉與〈感謝〉兩首歌曲。他們用指尖無聲的律動，展現了平日自我精進的成果，更將心中那份對生命的感謝與對社會的歉忱，化作優美的音符傳遞給在場每一個人。

典獄長黃正勇(左)致贈感謝狀給慈濟慈善事業基金會副執行長劉濟雨。

隨後，慈濟基金會副執行長劉濟雨帶來一場溫潤人心的講座，他以充滿正向價值的生命故事，引導收容人學習在困境中「轉念」，用正向思考消融過去的遺憾。他鼓勵大家將逆境視為重塑價值的契機，只要心念翻轉，就能找回內在力量，為未來新的人生拼湊出希望。

典獄長黃正勇除了感謝慈濟長期投入讀書會與祈福會等教化工作，為高牆內帶來安定力量外，黃典獄長更語重心長地勉勵學員，在歲末年終之際應學會感恩與反思。他期許大家珍惜當下，帶著這份社會的愛與善念積極改過，為復歸社會做好充實準備，勇敢邁向嶄新且充滿陽光的前程。

收容人受贈典獄長與慈濟志工們致贈的福慧紅包。

(撰文：曾平安/圖片：基隆監獄)