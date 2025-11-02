寒冬身心健康的溫暖呵護 從舒適睡眠開始

【華人健康網／特別報導】現代人追求健康，除了注重飲食均衡和運動，居家休憩與睡眠也同等重要。尤其當季節進入秋冬，早晚涼意明顯增加，適度提高身體溫度並降低體外濕度，有助加速新陳代謝，避免循環阻滯，提升抗病能力。秋冬守護自己和家人的身心健康，不妨從選擇具有「吸濕發熱」獨特技術的寢具和有助釋放壓力的家居小物做起，享受生活中的溫暖氛圍。

台灣冬天潮濕多雨 容易引發呼吸道和皮膚疾病問題

台灣屬於海島型氣候，潮濕多雨，幾乎全年有雨，年平均相對濕度可達75%以上。高濕度的環境不僅容易造成居家環境發霉，更易致使黴菌、塵蟎孳生，引發過敏、氣喘、鼻炎等呼吸道疾病，並可能發生濕疹、汗皰疹等皮膚發炎搔癢問題，此外，潮濕還會影響睡眠品質，降低深層睡眠的機率。

全球暖化不僅造成生物與環境的衝擊，連帶季節變化出現極端狀況，回顧2024年底到2025年初這段期間，台灣經歷11年來最冷的冬天，而且3個月中將近一半天數都測得低於14℃低溫。若本身有虛寒體質又保暖不足，身體會因陽氣不足更加怕冷，尤其銀髮族、女性族群，可能出現手腳冰冷、疲倦、腸胃功能虛弱、免疫力下降、月經不順等症狀，甚至容易感冒或加重其他慢性病。

當天氣寒冷或溫度突然降低，身體為維持體溫使得血管收縮，造成血管阻力變大，刺激交感神經促使心跳加快、血壓升高，進而增加心臟負荷，再加上現代人飲食西化，若已有三高的潛在危機，血液黏稠度較高，便容易導致血栓，也提高腦中風、心肌梗塞等心血管疾病發作的風險。研究指出，許多年長者常在低溫清晨或睡夢中突發腦中風，因此，夜晚良好的睡眠環境和品質，有助於血液循環暢通，增進健康。

睡眠品質影響身心健康 挑選合適的寢具至關重要

N WARM系列吸濕發熱被，雙面不同材質設計，可依室溫選用。（圖片提供／NITORI宜得利家居）

夜晚睡得好，能為身心健康帶來很多好處，包括提升免疫力、增強記憶力、穩定情緒、促進身體修復、維持心血管健康，以及促進兒童成長發育，為自己或親近的家人挑選合適的寢具至關重要，更是一種愛自己和家人的體現。

沙發套、蓋毯、抱枕套等多種保暖好物，享受溫暖冬日生活。（圖片提供／NITORI宜得利家居）

專家建議，秋冬寢具應選擇具備良好保暖性且吸濕發熱的材質，如吸濕棉、石墨烯，以蓄熱效果減少暖被時間。NITORI宜得利家居是來自日本國民家居品牌，親民平價，N WARM系列的床墊、床單、被套、枕套和保護床墊與枕頭的保潔墊等採用吸濕發熱素材，有效吸收身體散發的水氣轉換成熱能，保暖同時還能達到乾爽舒適的效果。另外，還有可穿式毛毯、膝上毯、地毯、室內拖鞋和暖腳墊等保暖單品， 在家活動時也不太擔心被冷到。

人氣長尾山雀圖樣搭配寵物床、可穿式毛毯。（圖片提供／NITORI宜得利家居）

吸濕發熱獨特材質 寒冬陪伴純淨舒眠和居家保暖

吸濕發熱保潔墊不僅能保暖，還兼具保護、延長床墊壽命的優點。（圖片提供／NITORI宜得利家居）

N WARM吸濕發熱系列採用獨特技術製成，相較一般聚酯纖維擁有更高的吸放濕性，能有效控制睡眠時的濕氣，減輕冷冬鑽入棉被時的靜電感。另外，保暖度較高的極致吸濕發熱款式使用「石墨烯」素材，能夠恆溫聚熱，達到速暖性、高保暖性，適時調節睡眠時的溫度，改善血液循環、提升含氧量、幫助身體代謝率。

冷冬來襲前，應做好禦寒準備，不論機能性寢具，還是貼心家居小物， 有了N WARM，剛剛好的溫度，半夜不再被冷醒，舒舒服服地度過整個歲末時節。

