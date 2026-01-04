寒冬躲被窩追劇！Netflix12月全球榜單揭曉 一神劇超高人氣奪冠

Netflix公布12月「全球影視觀看10大排行榜」，全球都瘋看《黑白大廚：料理階級大戰》第2季。（示意圖，pixabay）

寒冬假日如果不想出門，包棉被追劇絕對是最高享受，Netflix官網每週二都會揭曉「全球影視觀看10大排行榜」，根據各區觀眾的收視累積時數，推選出最具影響力的熱播作品，讓大家隨時掌握最新影視話題，完全不怕鬧劇荒。

假日追劇有哪些選擇？

本週非英語影集龍頭由《黑白大廚：料理階級大戰》第2季（Culinary Class Wars 2）強勢奪下，全球收看時數衝破4480萬小時；英語影集則由經典回歸的《怪奇物語》第5季（Stranger Things 5）以2億8480萬小時的高人氣稱霸冠軍。

台灣人愛看這部電影

轉頭看看台灣影迷的口味，電視類排行榜同樣由《黑白大廚：料理階級大戰》第2季（Culinary Class Wars 2）霸榜。大家最愛的電影則是《角頭：鬥陣欸》（Gatao: Big Brothers），順利成為全台觀影人氣最高的熱門大作。

還沒跟上這波熱潮嗎？趕快趁著假日，把這些口碑爆棚的作品通通存進片單。無論是熱血的廚藝競賽、奇幻冒險還是熱血國片，現在就是一次看完的最佳時機，保證讓你的假期過得充實又精彩。

Netflix 台灣12月電影最新收視排行榜 (Top 10)：

1 《角頭：鬥陣欸》 (Gatao: Big Brothers)

2 《巨洪》 (The Great Flood)

3 《失孤》 (Lost and Love)

4 《我愛你！》 (Love Never Ends)

5 《角頭2：王者再起》 (Gatao 2: Rise of the King)

6 《夜校女生》 (The Uniform)

7 《通天神探狄仁傑》 (Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame)

8 《他馬克老闆》 (Kiss My Ass Boss)

9 《鬼天廈》 (Mystery Writers)

10 《Kpop 獵魔女團》 (KPop Demon Hunters)

Netflix 台灣12月影集最新收視排行榜 (Top 10)：

1 《黑白大廚：料理階級大戰》第2季 (Culinary Class Wars 2)

2 《不良一族尋愛記》 (Badly in Love)

3 《驕陽似我》 (Shine on Me)

4 《怪奇物語》 第5季 (Stranger Things 5)

5 《艾蜜莉在巴黎》 第5季 (Emily in Paris 5)

6 《一吻爆炸》 (Dynamite Kiss)

7 《現金英雄》 (Cashero)

8 《公益律師》 (Pro Bono)

9 《長安二十四計》 (The Vendetta of An)

10 《偶像瘋子》 (Idol I)

