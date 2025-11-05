寒冬送愛 家扶需要你的一「被」之力

天氣轉涼，當大家翻出棉被準備過冬時，有些弱勢家庭仍蜷縮在薄被下憂慮怎麼度過冬天。家扶基金會在9月已開始募集棉被專案，但成效不佳，因此今天(5日)舉辦告急記者會，公益大使聶雲也到現場，呼籲大家一起用一「被」之力幫助弱勢孩子們也有溫暖的冬天。

家扶基金會從今年9月份就展開冬被募集計畫，台北家扶中心主任謝曉雯表示，近年物價不斷上漲，棉被採購與物流成本都上升許多，如今馬上就要立冬，但募集成果仍缺4成之多。

因此，家扶中心5日特別舉行告急記者會，活動公益大使聶雲十分肯定家扶多年來募集許多物資，幫助非常多弱勢家庭，他呼籲社會各界伸出援手，幫助家扶募集棉被的最後一哩路能達標，讓孩子們可以在溫暖被窩中度過冬天。

廣告 廣告

接受家扶協助的小昌和小昌媽媽也親自到現場。小昌媽媽身兼3份工作，獨自扶養2個孩子，她表示，4年前就接受過家扶的棉被捐贈，但這幾年下來，棉被的胎心都已結團，保暖度也稍嫌不足，她很感謝家扶今年能再募集新的棉被。小昌媽媽：『(原音)4年前的棉被已經完全不能使用了，因為我2個兒子他們被子搶來搶去的，它裡面棉花都成一坨一坨了；加上我們家比較潮濕，地方又小，被子不好曬，所以很感謝家扶今年又重新募集棉被，讓我們非常期待有新的棉被使用。』

今年適逢家扶60周年，家扶基金會也從5日起至11日止，在萬華剝皮寮歷史街區舉辦60周年展覽，讓民眾可以透過互動體驗，親身感受社會工作者的溫度與日常，希望讓愛的力量延續下去。(編輯：許嘉芫)