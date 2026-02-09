寒冬送暖不停歇 土城警結合民力走訪弱勢家庭傳遞關懷

土城分局於歲末寒冬送暖。（記者徐煜勝翻攝）

【警政時報 徐煜勝/新北報導】歲末寒冬來臨，新北市政府警察局土城分局攜手地方民間力量展開關懷行動，結合新北市警察之友會土城辦事處、民防中隊、義警中隊及警察志工中隊，共同辦理「寒冬送暖」慰問活動，深入轄區探訪弱勢家庭，送上慰問金與生活關懷，讓民眾在寒冷年末感受到社會溫情。

土城分局表示，此次活動鎖定轄內7戶急需協助的弱勢家庭，由分局長親自帶隊，會同警友會及各民力團體幹部逐戶拜訪，不僅提供實質物資與經濟援助，也透過面對面關懷與傾聽，了解家庭需求，傳達「警察走入社區」的服務理念，讓受助家庭在寒冬中感受溫暖與支持。

警方指出，警察工作雖以維護治安與交通為主，外界多半以「執法者」形象看待，但實際上同時肩負關懷社會、服務民眾的責任。分局長勉勵同仁在執行勤務之餘，也要主動關注社會角落中需要幫助的人，落實「金剛行、菩薩心」的精神，讓警政工作兼具專業與溫度。

土城分局也感謝警友會及各民力單位長期投入公益服務，發揮「警力有限、民力無窮」的力量，透過合作串聯社會資源，共同守護地方弱勢族群。警方同時呼籲民眾，若發現身邊有生活困難或急需協助的家庭，可主動向警方或社政單位通報，透過社會力量接力，讓善意持續傳遞，打造更溫暖、互助的社區環境。

