寒冬送暖不只送禮 北市警用親子互動教孩子外出自保

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】近期發生兒童遭隨機勒脖事件引發社會關注，家長對孩子外出安全防護更加重視。臺北市政府警察局婦幼警察隊日前於臺北市政府前廣場「2026寒冬送暖送愛心公益園遊會」活動中設置宣導攤位，透過親子互動，以孩子「聽得懂，做得到」的方式，教導孩子能在關鍵時刻派上用場的實際行動，強化外出安全自我保護觀念，讓安全不只是口號。

為提升宣導效果與孩子參與感，活動過程中北市婦幼警察隊特別以有獎徵答方式帶領小朋友複誦6招自保口訣，透過簡單易懂的情境問答，讓孩子建立自保的安全觀念，並能開心的把「警察兔子玩偶」及「小書包」等小禮物帶回家。

婦幼警察隊指出，孩子外出若遇陌生人突然靠近、拉扯或攻擊，如果可以一定要儘速逃離。並提供以下6招簡單又實用的自保方法參考:

一、關鍵句呼救:立刻大聲喊「救命!我不認識他!」，提醒周圍民眾介入協助。

二、指名求幫助:直接指定旁人求助，如「穿黃色衣服的阿姨請幫我叫警察!」，提高求助成功率。

三、安全點快跑:第一時間往商店、有服務台的地方、大樓警衛室等人多明亮處移動，不在原地拉扯。

四、躲避卡位處:跑入店家後靠近櫃檯、店員身旁或身後，也是監視器能照得到的地方。

五、退轉跑脫離:先退一步拉開距離、身體轉向利於逃離，再立刻離開現場。

六、背包當保護:遭拉扯時可將背(書)包抱在胸前，或讓背包在外側，保護頭頸與身體要害處，並爭取脫離時間。但如果外套或背包被拉住，直接放掉外套跟背包，保住生命最重要。

臺北市婦幼警察隊表示，兒童安全教育的重點是透過反覆練習，讓孩子在遇到狀況時快速做出正確反應。若遇緊急危險情形，請立即撥打110求助，共同守護孩子平安。