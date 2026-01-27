寒冬送暖不打烊，彰化縣府攜手麗園飯店百桌圍爐陪弱勢迎新年。圖／彰化縣政府提供





彰化縣政府秉持「美好彰化、希望城市」理念，於今（27）日中午攜手全國麗園大飯店舉辦「寒冬送暖 馬上有愛」春節圍爐活動，邀請縣內弱勢家庭、獨居長者及安置機構孩童共聚一堂，在寒冬中感受社會溫情。活動由全國麗園大飯店贊助百桌圍爐餐宴，彰化縣長王惠美親自出席，與民眾一同圍爐迎新年。

王縣長表示，特別感謝全國麗園大飯店董事長李孟哲長達10年來持續與縣府合作辦理春節圍爐，每年捐助金額皆超過百萬元，長期默默支持弱勢族群，讓許多家庭在年前感受到溫暖與關懷。她也肯定李董事長以實際行動回饋社會，善行義舉令人敬佩。

王縣長同時感謝泰和茂營建團隊及山記興業股份有限公司，共同捐贈總價值約13萬元、432份民生物資，提供參與民眾實質協助。她指出，今年縣府受贈指定照顧弱勢之民生物資價值已超過1,200萬元，透過公私協力，將溫暖送至身心障礙者、長者及經濟弱勢家庭手中，讓愛心照亮社會每個角落。

王縣長強調，春節期間縣府社會福利服務「不打烊」，持續推動歲末寒冬關懷、街友關懷與春節熱食發放，並提供「幸福小舖—實物銀行」物資服務，同時整合1925自殺防治專線、1995生命線、113兒少保護專線及1957福利諮詢專線，透過單一窗口即時提供協助與關懷。

春節圍爐活動-家扶樂團表演。圖／彰化縣政府提供

全國麗園大飯店董事長李孟哲表示，感謝縣府團隊多年來的支持，讓更多需要幫助的孩子與家庭得到照顧，未來也將持續秉持父親教誨，結合更多夥伴，把愛的力量持續傳遞。

社會處指出，縣府將持續整合公私資源，透過實物與現金給付雙軌並行，建構完善社會安全網，讓愛與希望遍布彰化，陪伴縣民溫暖迎接新的一年。

