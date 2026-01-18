寒冬送暖不缺席 信華慈善基金會攜手雲縣關懷崙背弱勢戶

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】寒流來襲之際，愛心率先抵達。今（18）日，財團法人台北市信華慈善基金會深入雲林崙背鄉辦理歲末冬令濟助活動，雲林縣副縣長謝淑亞代表縣府出席，關懷弱勢家庭並致贈感謝狀。活動發放現金濟助並結合義剪服務，讓寒冬中的弱勢鄉親感受社會溫暖，也展現民間力量與政府攜手守護基層的實際行動。

謝淑亞表示，信華慈善基金會自105年成立以來，長期投入急難救助與弱勢關懷，足跡遍及全臺，持續以實際行動扶助貧困家庭與學童，讓孩子得以延續學業、翻轉人生，其善行義舉令人敬佩。此次歲末濟助不僅為雲林弱勢家庭注入即時支持，更是地方社會安定的重要力量。

根據基金會統計，114年度中區服務範圍涵蓋彰化、南投、雲林及嘉義，共辦理221件弱勢急難濟助，金額約新臺幣143萬6,000元，其中雲林縣占158件、比例高達七成以上，顯示縣內需求迫切。此次於崙背鄉發放111戶低收入戶，每戶新臺幣3,000元，合計33萬3,000元，並結合雲林縣女子燙髮業職業工會進行愛心義剪，讓關懷更具溫度與尊嚴。

社會處指出，雲林縣65歲以上人口比例已達21.51%，高齡化趨勢明顯，老人與弱勢照顧始終是縣府施政重點。縣府持續推動長青食堂、社區照顧關懷據點、樂齡學習中心及長青學苑，並透過「防寒、防餓雙B計畫」，結合民間資源提供餐食、保暖物資、居家修繕及緊急救援設備，以實際行動守護獨居長者與弱勢家戶。

為回應高齡社會需求，縣府於114年進一步推動「雲林縣愛老總綱領」，從食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學十大面向出發，全面盤點長者生活需求，並導入智慧科技照護、友善交通、居住安全與終身學習，打造在地安老、活躍老化的友善生活環境，讓長者健康到老、安心生活。

謝淑亞強調，有安定的家庭，才能有安和的社會。縣府將持續結合像信華慈善基金會這樣深耕基層的公益夥伴，擴大社會安全網，讓關懷不只在歲末，而是成為日常。期盼透過公私協力，讓雲林成為一個充滿溫暖、尊老敬老、幸福宜居的城市。