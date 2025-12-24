寒冬送暖不缺席 創世文山籲支持寒士吃飽30

（中央社記者陳婕翎台北24日電）「被溫柔對待，也把溫柔回報給需要的人。」創世基金會文山分院今天表示，在慶祝耶誕佳節的同時，盼民眾支持「寒士吃飽30送禮到家」，為植物人家庭及弱勢族群寒冬送暖。

創世基金會文山分院今天舉辦耶誕關懷活動，同棟的莛苑康復之家住民特別現身，身著耶誕裝扮，現場傳出充滿節慶氣氛的歌聲。活動尾聲，莛苑住民還致贈手作耶誕卡片，將關懷化為實際行動。

「被溫柔對待，也把溫柔回報給需要的人。」莛苑康復之家主任黃曉婷表示，住民是需要被照護的一群人，在專業團隊長期陪伴及復健訓練下，努力回到生活正軌。住民今年多次受邀參與包肉粽、月餅及搓湯圓活動，這次以歌聲表達感謝之情，用行動傳遞善的循環，盼讓社會更加溫暖。

創世基金會文山分院院長邱濋浠表示，莛苑住民此次的舞蹈表演與歌唱演出，是「弱勢助弱勢」的最佳寫照。莛苑住民以行動告訴社會，有愛就有力量。創世呼籲，在慶祝耶誕佳節的同時，別忘了社會上有許多弱勢家庭，正等待著一份寒冬中的溫暖。

創世基金會第36屆「寒士吃飽30送禮到家」將於明年2月2日至13日全台同步展開，由工作人員與義工親送7道年菜佳餚的祝福年禮與紅包到植物人家庭及弱勢族群手中。每份年禮新台幣800元、紅包600元，盼社會各界以行動支持，讓弱勢迎接一個溫暖的好年。（編輯：張雅淨）1141224