寒冬送暖不缺席 古坑五年千歲賀歲金發放 510戶弱勢迎新年

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】冷氣團來襲、寒意逼人之際，善心力量挺身而出。由陳志育、魏誌成兩位善心人士發起，結合立法委員劉建國服務處及民進黨雲林縣黨部協助，於今(4)日上午在古坑鄉公所舉辦「雲林縣古坑鄉五年千歲賀歲金發放活動」，集結企業、宗教與醫療資源，發放賀歲金與物資，溫暖古坑510戶弱勢家庭的新年。

陳志育、魏誌成發起賀歲金發放 結合各界資源溫暖古坑510戶弱勢。(記者廖承恩翻攝)

本次賀歲金發放活動以「寒冬送暖、迎春納福」為核心精神，活動現場湧入眾多受助家庭，氣氛溫馨感人。主辦單位指出，希望在農曆年前，讓弱勢家庭能感受到社會的關懷與支持，不僅補足生活所需，也為新的一年注入一份安心與希望。

活動獲得各界熱烈響應，警察大學校長黃明昭率先響應公益，並有崢峰生技、古坑綠色隧道果菜生產合作社理事長莊永哲、VDS活力東勢股份有限公司總經理王文星、味王股份有限公司與董事長黃忠德等企業代表共襄盛舉，另有四湖西天寺等宗教團體加入行列，捐贈現金與多項民生物資，匯聚公私協力的溫暖力量。

林慧如表示，公私協力凝聚溫情，公所將持續打造幸福有韌性的古坑。(記者廖承恩翻攝)

本次活動共嘉惠古坑鄉內低收入戶、中低收入戶及邊緣戶等弱勢家庭計510戶，每戶除發放新臺幣3,000元賀歲金外，並提供米、食品及生活必需物資，實質減輕家庭經濟負擔。受助民眾紛紛表示，在物價高漲與寒流來襲的雙重壓力下，這份及時的協助，讓人感受到社會的溫情與尊重。

除經濟援助外，活動亦結合健康關懷服務。古坑鄉衛生所配合派出醫療團隊進駐現場，提供免費健康檢查與流感疫苗接種服務，讓長者與弱勢民眾在領取賀歲金的同時，也能獲得必要的醫療照護，展現「照顧生活、更顧健康」的整合式關懷。

嘉惠古坑510戶弱勢家庭 每戶發放三千元賀歲金及民。(記者廖承恩翻攝)

古坑鄉長林慧如於活動中致贈感謝狀予陳志育、魏誌成等善心人士，感謝其長期關懷地方、寒冬送暖的善行義舉，並向劉建國委員服務處、古坑鄉衛生所、各村村長及工作人員致謝。林慧如表示，這份跨界合作所凝聚的人間溫情，是古坑最珍貴的力量，公所團隊未來也將持續攜手民間，打造更有溫度、更有韌性的幸福古坑。