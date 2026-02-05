寒冬送暖不缺席 大溪警攜手觀音根滿與里長關懷獨居弱勢

大溪警攜手觀音根滿與里長關懷獨居弱勢。





年節將近，為關懷轄內獨居弱勢民眾、傳遞社會溫暖，桃園大溪警分局三層派出所日前結合觀音根滿慈善基金會，並由大溪區美華里里長簡為清及美華里巡守隊幹部共同協力，於2月4日晚間前往美華里轄內獨居弱勢家庭，共計20戶，進行寒冬送暖關懷活動。

本次活動由觀音根滿慈善基金會捐贈白米、麵條、米粉、醬油、飲料、沙拉油等多項民生物資，希望在寒冬時節為弱勢家庭補足生活所需，減輕其生活負擔，也讓受關懷的長者與住戶感受到來自社會的溫暖與支持。

大溪警分局表示，透過警政單位、宗教團體及里辦公處的攜手合作，不僅能即時掌握轄內弱勢族群的實際需求，也讓關懷力量更深入社區、落實到每一個角落。

大溪警分局分局長徐章哲呼籲，社會的溫度來自彼此的關懷與付出，期盼透過公私協力與拋磚引玉，讓更多愛心資源投入關懷行列，警方也將持續主動關懷弱勢族群，陪伴民眾度過寒冬，讓溫暖在社區中不斷延續。

