寒冬送暖不缺席 聖約翰校友總會兩天募得逾20萬護境外生

▲聖約翰科技大學向校友總會發動「寒冬送暖」外套募集行動，短短兩天內即募得20.8萬元，順利購置一批全新保暖外套。

【記者 沁諠／新北 報導】因應近日冷氣團來襲，聖約翰科技大學向校友總會緊急發動「寒冬送暖」外套募集行動，號召校友捐資、捐物關懷境外學生，短短兩天內即募得20.8萬元，順利購置一批全新保暖外套，並陸續發放予校內287位來自印尼與越南的境外學生，即時協助學弟妹度過入冬以來最嚴峻的低溫考驗。

聖約翰科大唐彥博校長表示，校內境外學生多來自熱帶國家，對台灣冬季濕冷氣候尚未適應，冷氣團來襲期間禦寒需求明顯增加。校方於1月9日向校友總會啟動外套募集行動，呼籲校友捐贈可擋風禦寒的外套、公司制服外套，以及棉被、毛毯等保暖物資，獲得校友即時且踴躍的回應。

廣告 廣告

▲校友總會前副理事長游森林得知募集訊息，第一時間親送一批乾淨衣物到學校，學生開心展示所領取的衣物，心裡充滿感謝。

本次募集行動除捐款購置全新外套外，也有多位校友親自送暖。校友總會前副理事長游森林在得知訊息後，第一時間親自駕車將一批乾淨衣物送至學校；家住五股的傅美蘭夫婦亦自行運送棉被與衣物到校；另有多位校友透過親送或郵寄方式捐贈物資，展現校友情誼與行動力。

所募集之外套於1月12日及13日晚間完成發放，多位印尼學生在收到外套後以手寫便條向學長姐表達感謝。有學生寫下：「謝謝你們的關心，我們真的非常感謝，也深受感動。」也有學生表示：「這件外套非常合身，正是我在寒冷天氣中最需要的，真的幫助我撐過這個冬天。」字句樸實真誠，流露出境外學生在異地求學時，感受到被照顧、被惦記的溫暖心情。

▲學生開心地試穿大家愛心捐出的衣物。

校友總會理事長陳詩銘指出，新埔風、新埔雨，冬天的新埔工專格外寒冷，所幸有強大的校友後盾支持，即時為境外學生提供實質協助，讓每一位遠渡重洋來到聖約翰求學的學弟妹穿上保暖外套、抵禦寒冷，也感受到來自母校大家庭的關懷。

校友總會秘書長李宇宸表示，秘書處已統籌規劃，將優先滿足287位境外學生的外套需求，其餘捐款與資源則轉為購置睡袋，持續支援學生禦寒所需，確保每一份愛心資源都能被妥善運用、持續發揮效益。

▲學生手寫便條向學長姐表達感謝，字句樸實真誠，流露出境外學生在異地求學時，感受到被照顧、被惦記的溫暖心情。

「氣溫雖寒，但因為學長姐愛心捐贈與溫情付出，為聖約翰學弟妹築起溫暖守護。」唐彥博校長表示，面對冷氣團來襲，境外學生正承受入冬以來最嚴峻的低溫挑戰，感謝校友總會陳詩銘理事長、李宇宸祕書長、秘書處同仁及所有熱心付出的學長姐們即時伸出援手，捐資、捐物購置全新保暖外套，讓學生在異地求學期間，能真切感受到母校的支持與照顧。

他認為透過本次「寒冬送暖」行動，不僅即時回應學生實際需求，也展現新埔工專／聖約翰科大校友與學校之間緊密連結的支持力量，讓校園在寒冬中持續傳遞關懷與溫度。（照片聖約翰科技大學提供）