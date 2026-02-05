寒冬送暖不缺席 雲警動員警民力量迎春關懷弱勢過好年

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】農曆春節前夕，當多數家庭準備迎接團圓時刻，仍有不少弱勢家庭與獨居長者在寒冬中獨自承受生活壓力。為讓關懷不被遺漏，雲林縣警察局日前啟動「115年關懷弱勢迎春送暖過好年」行動，結合民間善心團體資源，由基層員警親自將年節物資送進社會角落，讓溫暖在歲末寒冬中實際落地。

雲林縣警察局啟動115年關懷弱勢迎春送暖行動。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣警察局表示，此次迎春送暖活動以「主動發掘、即時關懷」為核心，由各分局及轄區派出所平時勤走轄內社區，針對經濟弱勢家庭、獨居長者及生活亟需協助民眾進行盤點建冊，確保資源能即時送達最需要的人手中，讓關懷不流於形式，而是真正發揮實質效益。

廣告 廣告

本次活動所發放物資，結合多個民間善心團體及熱心人士共同捐助，包括白米、罐頭、食用油及年節應景食品等民生必需品，內容兼顧實用與年節氛圍，期盼在物價高漲與寒流來襲之際，協助弱勢家庭減輕生活負擔，也讓獨居長者能安心迎接新年。

當日，由斗六分局長李宗儒親自率領同仁，深入社區逐戶訪視慰問，除親手發放物資外，也主動關心受助民眾的生活近況與實際需求，並提醒相關安全與防詐事項。員警一聲聲關懷問候，讓原本冷清的住家多了溫度，也讓民眾感受到警方不僅守護治安，更願意傾聽與陪伴。

基層員警送年節物資到社會角落溫暖寒冬落地實際傳遞愛。(記者廖承恩翻攝)

多位受贈民眾在接過物資時難掩感動之情，紛紛向警方與捐助單位表達感謝。有獨居長者表示，平日鮮少與人互動，這次看到警察登門關懷，感覺特別溫暖；也有弱勢家庭感謝社會各界在年關前伸出援手，讓全家能安心過個好年，現場氣氛溫馨感人。

斗六分局長李宗儒表示，警察除了肩負維護治安與交通秩序的責任，更應主動關懷社會中容易被忽略的族群。透過迎春送暖活動，將「為民服務」精神延伸至勤務之外，以實際行動串聯警民力量，傳遞社會溫情，也期盼拋磚引玉，喚起更多民間資源投入，讓關懷在雲林持續發酵。