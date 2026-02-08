寒冬送暖不缺席 黃偉哲感謝公益團體協力伴弱勢「駿馬迎春」過好年

左鎮噶瑪噶居寺、財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會及社團法人台南市噶瑪噶居戒癮協進會攜手辦理「佛祖請吃飯 歲末送暖」慈善活動。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 農曆春節即將來臨，台南左鎮區洋溢濃濃年味，今(8)日由台南左鎮噶瑪噶居寺、財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會及社團法人台南市噶瑪噶居戒癮協進會攜手辦理「佛祖請吃飯 歲末送暖」慈善活動，邀請左鎮、玉井、楠西及南化等4區之低、中低收入戶、玉井社福中心列案弱勢家庭邊緣戶、弱勢身障福利團體及社區兒少關懷據點弱勢兒童，共計1,200位弱勢民眾齊聚圍爐，受邀前來的弱勢家戶除品嘗辦桌佳餚外，每人還可領取2,000元福田關懷金及1盒毛帽組合禮盒，讓民眾在春節前夕感受到社會的溫暖與支持。

台南市長黃偉哲表示，近日低溫襲台，這場圍爐餐會宛如寒冬中的一把暖火，為弱勢族群送上實質關懷與溫暖。他強調，在政府資源有限的情況下，公私協力格外重要，感謝各公益慈善團體長期以實際行動投入弱勢關懷，在農曆年前持續辦理寒冬送暖活動，陪伴弱勢家庭「駿馬迎春」過好年。包括台灣首廟天壇、金華府、財團法人台南市私立明輝社會福利慈善事業基金會、小北慈善基金會、財團法人台南市尚余慈善事業基金會、喜憨兒台南庇護工場等，超過90個單位及善心人士於年前捐輸紅包禮金或提供物資，總金額超過新臺幣1,461萬元，展現市府與民間攜手照顧弱勢的公私協力成果。

此外，為照顧南市弱勢民眾，黃偉哲訂於2月9日率先發放低收入戶春節慰問金每戶1,200元，中低收入戶春節慰問金每戶500元；另除依平時低收入戶生活補助發放期程，2月之低收入戶生活補助將於2月10日入帳。今年並配合行政院加強照顧弱勢族群，加碼針對低收入戶及中低收入戶辦理生活補助，低收入戶每人每月加發1,000元，中低收入戶每人每月加發750元，1月加發補助已於1月20日發放，2月加發補助則與低收入戶生活補助同於2月10日入帳，期盼透過中央與市府的共同努力，讓民眾提早感受「馬到福來」的節慶喜悅。

社會局長郭乃文提醒市民，於春節連假期間，若民眾發現有兒少受到不當對待或家庭有協助需求者，可即時通報「社會安全網─關懷e起來」平臺由社政單位處理，或撥打113、110求助，若遭逢急難事由需啟動立即關懷救助或長照服務，都可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線，市府團隊將視民眾之困難及需求啟動服務措施，確保每位需要協助的市民都能獲得適切的照顧，共度溫暖好年。

寒流南下帶來明顯降溫，中央氣象署發布低溫特報，提醒民眾注意保暖。黃偉哲今日也特別前往七股區慰訪獨居長者，由社會局長郭乃文、七股區長李佳隆及西寮里長柯勝強陪同，致贈年菜及生活物資，關心長者生活起居，於歲末年終之際傳遞市府的溫暖關懷，協助長者安心迎接新年。

