寒冬送暖不間斷 吳琪銘、吳昇翰父子攜手會計師公會傳愛

（記者陳志仁／新北報導）農曆新年將至，立委吳琪銘與爭取民進黨提名的新北市議員參選人吳昇翰父子，今（8）日攜手台灣省會計師公會舉辦「寒冬送暖．愛心相伴」物資發放活動，分別於三峽及土城發送生活物資，盼在歲末寒冬之際，為弱勢家庭送上溫暖與關懷。

圖／立委吳琪銘與爭取民進黨提名的新北市議員參選人吳昇翰父子，今（8）日攜手台灣省會計師公會舉辦「寒冬送暖．愛心相伴」活動。（立委吳琪銘辦公室提供）

吳琪銘直言，與台灣省會計師公會合辦寒冬送暖活動已持續十餘年，公會長期秉持回饋社會、關懷弱勢的精神，每年農曆年前投入公益行動，以實際行動陪伴需要幫助的家庭；他強調，寒冬送暖不只是一次性的活動，而是長期的承諾，未來也將持續結合民間力量，讓更多家庭感受到社會的溫暖與希望。

廣告 廣告

吳琪銘指出，寒冬送暖活動多年來在土城、三峽扎根，每年他都堅持親自參與，將愛心親手傳遞到民眾手中；也肯定吳昇翰8年來從服務團隊基層做起，如今準備承擔更大的責任，並勉勵民代的初衷就是服務，不僅要接棒，更要精益求精，持續提升土樹三鶯地區的生活品質。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍說，今年是公會第19年舉辦寒冬送暖，公會與優質民代合作，讓愛心透過民代的手傳遞到真正需要的人身上；他也肯定吳琪銘在地服務的好口碑、接地氣，並認為社會上仍有許多角落需要被看見，期盼藉此活動拋磚引玉，讓善的循環永續經營。

圖／吳昇翰強調，在父親團隊服務8年，今年多了議員參選人身分，未來也將延續父親精神，將所有鄉親需要的事情做到最好。（吳昇翰提供）

吳昇翰則表示，感謝會計師公會多年來與父親吳琪銘一同推動寒冬送暖，8年前加入服務團隊，從工作人員做起，今年雖多了議員參選人的身分，但服務的初心不變；未來也將延續父親精神，持續把市民的小事當成自己的大事，延續父親精神，努力把服務做到更好。

「寒冬送暖．愛心相伴」活動由區公所提供弱勢家庭的名單，總計發放2,000袋生活物資，包含米、牛奶及麵線等，盼讓三峽、土城的弱勢家庭感受溫暖關懷，安心迎接幸福新年。

更多引新聞報導

正面迎戰政二代標籤 吳昇翰以孩子起跑完成初選登記

交棒三十年基層實力 吳琪銘挺子吳昇翰拚新北議員初選

