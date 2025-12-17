寒冬送暖二十年，台中順仁兄弟會30萬助十方、250條暖被送弱勢。（圖：寇世菁攝）

由台中市議員賴順仁創立的「順仁兄弟會」，17日舉辦「順著溫暖前行．仁愛持續發光」公益捐款，在社會局長廖靜芝見證下，捐贈台幣30萬元給十方社福基金會，並攜手家樂福捐贈250條暖被，分送弱勢，創會長賴順仁說，寒冬送暖二十年，希望分享仁愛精神，讓在地民間力量，努力成為支持弱勢的穩固後盾。

順仁兄弟會創會長、台中市議員賴順仁說，順仁兄弟會是「一起挺、一起走」的力量，近二十年來，匯聚各行各業、五十多名會員，希望在忙碌的城市裡，保留一份互助、互惠、彼此照應的精神，近年物價攀升、就業等因素，許多社福團體募款、弱勢家庭生活更加困難，寒冬到來，更是考驗基本生活品質。

賴順仁表示，得知大坑山區的十方啟能中心聯外道路受損，亟需修復，身障學員也需要復健設備，兄弟會會員一致決議捐助基金會，捐款30萬元給十方，其中，部分資金協助基金會修復聯外通道，並補足復健設備，持續幫助身障學員。

台中市府社會局長廖靜芝感謝順仁兄弟會的愛心，還說不只今年，寒冬送暖持續二十年，謝謝民間和政府合作，讓台中更幸福宜居溫暖。

十分啟能中心主任游月菊說，目前照顧一百多身障者，多數是經濟弱勢，一年支出四千多萬，一半以上靠社會大眾捐款，景氣差，今年善款減少兩三成，今年七月颱風，聯外道路受損，修復費用六百多萬，感謝廠商體諒，讓十方慢慢還，謝謝順仁兄弟會捐贈，關關難過關關過，十方會努力守護身障孩子們。

此外，順仁兄弟會會長謝泊宏說，今年在家樂福共同響應下，兄弟會採購 250條保暖棉被，分送給亟需援助的族群，棉被看似平凡，對弱勢家庭卻是不容或缺的重要冬季物資，許多家庭因居住環境潮濕、設備老舊或收入不穩，難以抵禦寒流，因此這份援助「不只是溫暖，更是一份安心」。

家樂福代表指出，與順仁兄弟會攜手送暖，對企業而言，是最具意義的投資，希望把善意變成長期文化，而不是一次性的活動，期盼更多企業加入公益合作，讓城市有更多愛的流動。

受助家庭代表感謝順仁兄弟會，單親媽媽陳女士說，她同時照顧孩子與父母，工作量有限、收入不穩，冬天常為孩子保暖煩惱。有人願意在這個季節關心他們，真的很溫暖，希望未來有能力也會回饋社會。

順仁兄弟會長謝泊宏強調，順仁兄弟會做的不只是捐款，而是一種善意文化的推動，每一塊錢都是會員辛苦賺來的，希望花在對的地方，感謝會員無私付出，讓今年的援助規模比往年更有力量，並期盼未來持續擴大公益版圖，把溫暖送到更多地方。

順仁兄弟會表示，未來將持續關注弱勢需求，並投入急難救助、冬令及夏季生活物資補給、醫療與生活補助、青少年教育支持、老人及身障者協助及社福機構設備改善等善行，希望與民間、企業、議員服務網絡共同形成穩固的照顧系統，讓善意在台中不斷延續。（寇世菁報導）