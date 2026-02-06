寒冬送暖公益行動 「國隆集團攜手警消」關懷新竹弱勢兒少

【警政時報 林照東／新竹報導】由國隆集團董事長黃國華發起的「國隆有愛寒冬送暖」公益活動，近日於新竹縣竹北市溫馨登場，邀請來自湖口地區得榮基金會的少年、山區學童，以及新竹縣內弱勢兒童與需被關懷的青少年共同參與，透過餐敘陪伴與安全宣導，讓孩子們在寒冬中感受到社會各界的關懷與支持。

國隆集團董事長黃國華（中）於活動現場致詞，感謝公部門與在地團體共同投入，攜手為孩子們打造溫暖且安心的成長環境。（圖／記者林照東翻攝）

活動現場氣氛熱絡，新竹縣警察局、新竹縣消防局及竹北分局均派員到場，分別就兒少保護、青少年安全、防詐騙觀念及消防防災知識進行宣導，並透過互動問答與小禮物分享，讓安全教育在輕鬆氛圍中自然融入，現場笑聲不斷，也拉近了孩子與第一線人員的距離。

「國隆有愛寒冬送暖」公益活動邀請新竹縣內弱勢兒少與青少年參與，現場孩子們手持禮物合影留念，在寒冬中感受社會各界滿滿關懷與溫暖。（圖／記者林照東翻攝）

本次活動亦獲在地社團共同協辦，新竹縣文教獅子會創會長陳美仁與現任會長潘東豫一同出席，與孩子們近距離交流互動，展現民間團體長期投入兒童與青少年關懷行動的實際力道。

新竹縣文教獅子會創會長陳美仁表示，她每次參與這樣的活動，心裡最在意的不是流程辦得多熱鬧，而是孩子們有沒有真正感受到被在乎。她指出，有些孩子平時較少有人陪伴，只要有人願意坐下來一起吃飯、聽他們說話，對孩子而言就是一種很大的支持與力量。她也期盼，透過企業、公部門與民間團體的共同參與，讓孩子知道在成長的路上並不孤單，社會始終有人願意陪著他們前行。

活動現場以「國隆有愛、寒冬送暖」為主題，結合企業、公部門與民間團體力量，透過陪伴與交流，讓關懷落實在每一個細節中。（圖／記者林照東翻攝）

此外，消防體系亦展現人情溫度，消防相關單位林保伶理事長於活動現場致贈現金紅包，為活動增添溫馨感動時刻。活動尾聲，黃國華董事長也貼心準備羊毛帽 T 贈送給每一位參與者，象徵將當天的關懷延續至日常生活，陪伴孩子們度過寒冷冬季。

主辦單位表示，整場活動結合餐敘陪伴、安全宣導與分享互動，讓孩子們在被照顧的同時，也建立實用的安全觀念。未來將持續結合公部門與在地團體力量，讓關懷不只停留在單一活動，而能在社區中持續累積與發酵。

