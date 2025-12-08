寒冬送暖助弱勢家庭過冬 北台南家扶辦創意市集表揚自強家庭與兒少





為鼓勵弱勢家庭及匯集各界愛心寒冬送暖，北台南家扶舉辦歲末創意市集活動。李桂平主任指出，活動表揚10戶自強家庭與兒少、頒發53名學子才藝績優獎助學金。另有29戶扶助家庭與23個愛心贊助單位設攤，助850戶近2500名親子快樂過冬。

李桂平主任表示，該中心每年歲末會舉辦寒冬送暖創意市集活動，今年受到災害影響，經費籌措不易，幸社會有愛，大家同獻愛心，讓活動得以順利進行。今年活動有表揚自強家庭與兒少、頒發獎助學金、創意市集、才藝表演、義剪、氣功和中醫義診、閱讀書香服務、薑餅人DIY等。扶幼主委呂明憲及扶幼委員共同捐助家庭禮物購物券、大會飲料與活動經費。

獲得表揚的10戶自強家庭與兒少名單為柳營區李桂金、善化區吳金絨、東山區王林素卿、歸仁區林佳蓉、仁德區陳玲君。後壁區黃天賜、善化區李昱宸、永康區王柏盛、七股區許思瑜、東山區曾若瑄。53名學子獲頒才藝績優獎助學金，肯定他們在音樂、運動、舞蹈等多元領域的努力。

李桂平主任說，活動也安排29戶扶助家庭與23個愛心贊助單位共同設攤，提供美味小吃、點心、義診、義剪、氣功等服務，15年來參與擺攤的家庭已近400戶次。來自各界的捐輸有東山椪柑義賣、家庭禮物購物券、碗粿、沙拉油及生活用品。感謝各界愛心及近百位義工協助，家扶將持續陪伴弱勢家庭及兒少穩定學習與健康成長。

