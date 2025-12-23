▲寒冬送暖十八年，李曉鐘副議長攜女兒李凱倫傳承公益精神。（圖╱記者范文濱攝）

【記者范文濱／桃園報導】

桃園市議會副議長李曉鐘今（23）日上午舉辦「寒冬送暖關懷—萬斤柳丁捐贈」活動，攜女兒李凱倫共同出席。現場一箱箱雞蛋丁整齊排列，志工忙碌分裝，社福機構與弱勢家庭將迎來滿滿果香與暖心問候。



▲李曉鐘副議長攜女兒李凱倫做公益，副市長王明鉅、社會局長陳寶明前來致謝回饋社會。（圖╱記者范文濱攝）

上午九點，由副議長李曉鐘親自駕駛的滿載來自雲林古坑「雞蛋丁」的15噸大卡車，車上搭載著即將接棒投入下屆市議員的女兒李凱倫及副市長王明鉅來到活動現場，展開持續十八年的「寒冬送暖關懷—萬斤柳丁捐贈」活動。

▲李曉鐘副議長攜女兒李凱倫做公益熱絡活動現場。（圖╱記者范文濱攝）

王明鉅副市長肯定李曉鐘副議長長期投入公益行動，他表示這樣結合民間善意與公共資源的模式，對社會具有正向示範作用。也呼籲社會各界持續支持公益行動，讓弱勢族群在寒冬中也能感受到溫暖。



▲李曉鐘副議長攜女兒李凱倫捐贈雞蛋丁現場。（圖╱記者范文濱攝）

副議長李曉鐘回憶，這項捐贈已連續18年，起心動念源自18年前走訪雲林古坑的實地經驗。當時，他看到果農辛勤耕作、卻因銷路不穩、收成不敷成本而苦惱，心中深受觸動。他想到，如果能透過契作方式向果農採購柳丁，再將這些優質水果送給桃園弱勢族群，便能同時照顧農民與社會需求端，讓善意形成正向循環。

「公益不是一時的善舉，而是一份長期的責任。」李曉鐘副議長說。他多年來持續採購雲林柳丁，交由市府社會局及安家實物銀行分送到各社福機構及弱勢家庭，讓每一份果實都帶著溫暖與關懷。李曉鐘副議長也期盼透過自身行動拋磚引玉，號召更多社會善心人士參與公益行列，讓善意能夠持續延伸。

活動中特別引人注目的是女兒李凱倫的參與。她表示，自己從小耳濡目染父親的公益精神，深知基層民眾的需求與困境。她說，自己多年來親眼看見父親持續協助果農、照顧弱勢族群的堅持與付出，深受感動。

將投入下屆市議員選舉的李凱倫堅決地說，若未來能順利當選市議員，將銜接父親的善行精神，持續關懷基層需求，讓公益不只停留在口號，而是化為長久且具體的行動。

社會局表示，李曉鐘副議長自民國96年起持續推動「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，至今已邁入第18年，目前全市南北各區設有20多處安家實物銀行，負責媒合與分送物資，協助照顧有需要的家庭。

與會人士一致肯定李曉鐘副議長以身作則、長期不間斷的善舉，更對李凱倫未來將承接父親公益精神、投入公共服務表示高度期待。這份從古坑出發、跨越18年的初心，不僅溫暖了桃園，也為社會各角落注入正向力量，讓善行代代傳承、持續發光。

