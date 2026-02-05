寒冬送暖南投縣榮服處歲末關懷偏鄉傷殘榮民

南投榮服處長李毓錫下鄉關懷訪視傷殘榮民。(南投榮服處提供)

春節將屆，歲寒情深。南投縣榮民服務處於農曆新年前夕，由處長李毓錫親自率領責任區輔導員及社區服務組長，深入魚池等偏鄉地區，展開一系列關懷訪視行程，探視多位義務役傷殘榮民，使他們在寒冬中，也能感受「人間至味是溫情」的真切關懷。

正所謂「寒冬送暖，情重於山」，首站前往居住於魚池郊區的榮民李先生家中。李先生因服役致傷，長期重度癱瘓，生活皆須仰賴外傭及家人協助。訪視時李處長細心關懷其生活起居及詢問其身體狀況，並致贈由善心團體所提供之成人尿布與保潔墊，實際減輕其家庭照護負擔。

隨後，一行人轉往探視榮民巫先生。巫先生雖因服役導致顏面傷殘，卻始終不向命運低頭，秉持樂觀進取的人生態度，投身蘭花栽培多年，在專業領域中闖出屬於自己的一片天地。李處長對其自立自強精神深表肯定，並於訪談中向巫先生詳細說明國防部補發贍養金之相關內容與申請權益，確保其應有福利不致遺漏，真正落實照顧榮民政策。

行程最後，訪視團隊來到榮民胡先生家中。胡先生需長年以輪椅代步，當他緩緩自屋內推著輪椅出來時，言語表達雖不流利，卻難掩見到訪客的喜悅之情。胡先生與母親相依為命，家庭氣氛簡樸卻溫馨。李處長親切問候其生活狀況，並祝福母子平安過好年，現場氣氛溫暖感人。

李處長表示，照顧榮民及其眷屬是責無旁貸的使命，未來也將持續深入基層、走進偏鄉，在歲末寒冬與新春交替之際，將關懷化為實際行動，讓每一位榮民都能感受「春回大地，福至人間」的希望與力量。