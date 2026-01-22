寒冬送暖呷平安 靈鷲山聖山寺臘八粥贈鄰里

聖山寺監院懇慧法師（右五）帶領志工前往貢寮區公所分贈臘八粥。（圖:靈鷲山佛教教團提供）

▲聖山寺監院懇慧法師（右五）帶領志工前往貢寮區公所分贈臘八粥。（圖:靈鷲山佛教教團提供）

冷氣團來襲，靈鷲山聖山寺於二十二日準備了四千多碗臘八粥，分贈給新北貢寮與雙溪地區的鄰里、學校、商家及長輩，並致贈開山住持心道法師的春聯，祈願大家平安過年。

臘八節當天，志工們在副監院妙實法師的指導下，精心挑選腰果、蓮子、燕麥等十餘種食材，熬煮出暖心的粥品。志工團長練美齡表示，他們在烹飪時誦念《大悲咒》，希望將信仰轉化為祝福。

廣告 廣告

志工們於清晨展開作業，迅速將熱粥包裝好，分成六條路線送往各地。這項「臘八送暖呷平安」活動已持續十餘年，成為當地的重要年度盛事。

在雙溪火車站，九十四歲的杜阿嬤獲贈平安粥，聖山寺監院懇慧法師的祝福讓現場氣氛溫馨。法師與志工們也走訪政府機關，分享暖粥與春聯，讓人感受到濃厚的年末祝福。

聖山寺的賢善法師提到，臘八粥源自佛陀成道前的故事，提醒人們修行應該保持中道。臘八粥的多樣食材象徵著人與自然的和諧，心道法師的理念也在其中得以體現。靈鷲山透過這份暖意，祝福大家在新的一年裡福氣滿盈。