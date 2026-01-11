寒冬送暖展現公共承擔 黃永翔：把善意化為基隆長期的支持力量

▲北聖慈善協會理事黃永翔10日全程參與在北聖宮舉辦「114年度寒冬送暖愛心活動」。（圖／黃永翔辦公室提供）

【記者 范東平 ／基隆市 報導】基隆市北聖慈善協會日前於北聖宮舉辦「114年度寒冬送暖愛心活動」，結合宗教信仰與社會公益，在寒流來襲之際發送650份關懷物資，協助弱勢學童與家庭度過寒冬。活動現場除物資發放外，也融入防詐騙宣導與祈福儀式，展現公益行動結合公共安全與社會關懷的多元面向。

活動當天由志工團隊分工合作，妥善完成物資整備與發放流程。基隆市警察局第二分局並進行防詐宣導，提醒民眾提高警覺、守護生活安全；隨後由北聖宮主委江永華率領貴賓與受贈單位，向北聖宮「報關媽」焚香團拜，祈願地方平安、社會安定。

此次活動共發放650份關懷物資，每戶包含1,000元禮券、白米與麵食，實質減輕弱勢家庭生活壓力，也獲得地方民眾高度肯定。北聖慈善協會理事黃永翔全程參與活動，除親自協助物資發放外，也與志工、受助家庭深入交流。

黃永翔表示，社會問題往往不是單一事件，而需要持續的制度性關懷，公益行動更應成為公共治理的一環，讓需要幫助的人能夠被長期支持。

黃永翔指出，未來將持續結合宗教團體、社區組織與公部門資源，推動更具系統性的在地關懷網絡，讓善意不只停留在節慶活動，而是成為基隆日常生活中穩定存在的力量。

北聖宮主委江永華表示，北聖慈善協會多年來持續推動弱勢關懷，感謝社會各界支持，也肯定黃永翔長期投入公益、願意承擔公共責任，為地方注入正向力量。

北聖慈善協會理事長鄭秀卿則指出，未來將持續深化宗教、社區與公益的合作模式，擴大關懷服務面向，讓愛心成為城市最溫柔、也最可靠的後盾。

▲黃永翔指出，未來將持續結合宗教團體、社區組織與公部門資源，推動更具系統性的在地關懷力量。（圖／黃永翔辦公室提供）

