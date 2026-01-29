寒冬送暖幸福同行 竹縣寶山鄉跨界合作送愛過好年

寒冬送暖幸福同行，竹縣寶山鄉跨界合作，送愛過好年。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

春節將屆，竹縣寶山鄉公所攜手民間企業與社會團體自廿九日起發放春節慰問金及生活物資，為鄉內弱勢家庭送上溫馨祝福與實質協助，預計超過二百七十戶弱勢家庭受惠，讓愛心在寒冬中持續傳遞。

寶山鄉公所表示，今年活動有賴民間企業與團體的大力支持，共募集白米二千七百斤及農會禮券，提供予低收入戶、中低收入戶及其他弱勢家戶。公所亦特別針對低收入戶、中低收入戶及癱瘓在床民眾發放春節慰問金每戶三千元，並於今年加碼發放春節慰問金擴大對象至弱勢家戶每戶三千元、弱勢學生每位二千元，總計發放超過八十萬元春節慰問金，希望透過更貼心且多元的關懷措施，讓大家都能溫馨過好年，提前感受到滿滿的春節祝福與社會溫情。

廣告 廣告

鄉長邱振瑋表示，這是一場滿載愛與關懷的活動，每一份付出都像一盞溫暖的燈，悄悄照亮寶山鄉的每個角落，為這片土地帶來更多溫馨與希望。隨著農曆春節將至，這些物資不僅實際協助弱勢家庭準備年節所需，更讓鄉親在寒冬中感受到社會濃厚的人情味與支持，這正是「寶山起飛‧幸福綻放」願景的具體實踐。

未來，寶山鄉公所將持續深化與民間單位的合作，積極拓展社會資源，讓更多鄉民獲得即時且實質的幫助，共同打造幸福、宜居、充滿溫度的寶山。此次活動不僅是對弱勢族群的物資支援，更是愛心與關懷的象徵，讓每一位寶山居民都能在這片土地上安居樂業，感受到滿滿的溫暖與歸屬感。