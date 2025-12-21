寒冬送暖情更濃 投縣榮處到府關懷榮民眷

南投縣榮服處總幹事吳瑞得偕同一線服務人員關懷慰問榮民眷長輩。



（圖：南投縣榮服處提供）

▲南投縣榮服處總幹事吳瑞得偕同一線服務人員關懷慰問榮民眷長輩。



（圖：南投縣榮服處提供）

在寒流來襲之際，南投縣榮民服務處展開寒冬送暖關懷行動，由總幹事吳瑞得偕同責任區輔導員、社區志願服務組長及替代役男等一線服務人員，前往轄內獨居、雙老同住及經濟弱勢的榮民眷長輩家中關懷慰問，並致贈溫馨保暖禮盒，以實際行動傳遞社會溫暖與輔導會關懷，讓榮民眷溫暖過冬。

國軍退除役官兵輔導委員會為了讓獨居、雙老同住的長輩們有個溫暖的冬天，特地增撥一筆「寒冬送暖」經費給南投縣榮服處，用以添購防寒保暖用品；該處除了精心購置乳液、保暖用品外並將長榮航空股份有限公司所捐贈之保溫杯墊組併入，組合成溫馨保暖禮盒，將關懷與祝福送到每一戶需要幫助的家庭。

吳總幹事一行前往獨居榮民吳伯伯及雙老家庭龔伯伯夫婦等多位長輩家中，透過話家常與傾聽需求，關心他們近期生活狀況、健康情形及居家安全，並貼心提醒天冷應注意保暖、留意用火、用電安全，以降低居家意外風險，同時送上慰問禮品，讓長輩們感受到被關懷、被重視的溫馨。

該處王怡文處長表示，感謝輔導會及公益團體的支持，讓寒冬送暖行動得以順利推動。榮服處將持續秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」的服務精神，整合社會資源，持續透過定期訪視與多元關懷措施，照顧弱勢榮民眷，讓每位為國奉獻的長輩，都能感受到社會的尊重與溫暖。