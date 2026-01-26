寒冬送暖愛在大安 聯合物資發放活動傳遞滿滿關懷
台中大安區公所昨日在公所前廣場舉辦「聯合物資發放公益活動」，匯聚各界善心力量，為區內弱勢家庭送上滿滿祝福與溫暖，陪伴大家安心迎接新的一年。
區長許宏綺表示；這次活動特別感謝福慧慈善會、宏達國際實業有限公司、協羽機材工業股份有限公司、財團法人玉皇大帝增福基金會、亞邦科技有限公司、連線科技股份有限公司、大甲服飾公司、168服飾店、阿聰師芋頭文化館、春耕不動產及多位善心人士慷慨捐贈，物資內容包含平底鍋、保暖衣物、白米及各項民生用品，讓受助家庭在寒冬中感受到來自社會的溫暖與支持。
活動由許宏綺區長率公所同仁、替代役男及青年志工投入物資發放與搬運，並親切關懷前來領取物資之民眾，現場氣氛溫馨感人。龜殼里長洪正義及本區長青學苑書法班亦熱心捐贈公益春聯，為弱勢民眾增添新年喜氣與祝福。現場同步辦理社會福利宣導、國民年金、調解業務及法律扶助宣導等服務，協助民眾瞭解可申請之資源與協助管道，使關懷服務更臻完善。
聯合物資發放公益活動亦獲得本區多位里長及市議員共同參與支持，一同為公益盡心出力，展現地方強大的凝聚力與互助精神。
許區長表示，感謝多年來持續支持大安的各界善心團體與個人，因為這份無私付出，讓愛心不間斷，讓關懷成為大安最溫暖的力量。未來區公所亦將持續攜手社會各界，共同守護需要幫助的家庭，讓愛在大安持續發光。
