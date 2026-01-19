「寒士吃飽30—送禮到家」活動海報

寒冬送暖愛心結凍，創世臺東院盼各界助弱勢溫飽過年。

創世基金會將於農曆年前舉辦第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」活動，自2月2日起，將年禮與應急紅包送到弱勢家庭手中，然而，受到通貨膨脹與天災頻傳影響，臺東院籌募經費仍有3成缺口，創世基金會呼籲各界發揮愛心，別讓臺東的植物人家庭與弱勢長輩在寒冬中為年夜飯發愁。

在臺東偏遠的關山村落，有一位百歲人瑞已臥床多年，全靠50多歲的女兒獨自承擔照護責任，長期體力消耗與沉重經濟負擔，讓這家人的春節顯得格外艱辛，創世基金會表示，「送禮到家」活動正是為了深入臺東全縣，將包含佛跳牆、獅子頭等7道加熱即食的年節佳餚，親自送到植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及待拉單親媽媽手中。

創世基金會指出，去年受天災與通膨影響，社福捐款進入結凍期，經統計發現，全臺小額捐款減少了5萬多筆，不少長期支持者也因生活開支增加而縮減捐款，導致目前活動達成率僅有6成，第一線工作人員感嘆，雖然氣候寒冷，但更令人憂心的是社會資源枯竭，為確保14,000份年禮能如期發送，創世期盼大眾能挪出小部分年終獎金或省下一頓大餐，讓這份延續36年的愛心不間斷。

「寒士吃飽30」活動已進入最後倒數2週，民眾若行有餘力，可認助一份年禮800元或應急紅包600元，共同為孤苦弱勢家庭點亮過年希望，讓愛在寒冬中持續加溫，相關資訊請洽創世基金會官網查詢。