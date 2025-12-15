寒冬送暖捐熱血 新北職總與板橋捐血站四年不間斷

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市職業總工會為發揮社會互助精神，協助穩定醫療用血需求，昨〈14〉日與新北市勞資關係關懷協會合辦「寒冬送暖熱心捐熱血活動」在板橋捐血站舉行，以實際行動傳遞溫暖與關懷，共有146人捐出232袋熱血，該項活動已連辦4年不歇。

新北市職業總工會理事長、兼新北市勞資關係關懷協會理事長吳添淵表示，每逢冬季天氣轉冷，民眾外出意願降低，捐血量往往隨之下滑，對醫療體系造成不小壓力。「血液是無可取代的重要醫療資源，一袋熱血，可能就是他人延續生命的關鍵。我們希望透過這次活動，號召更多人站出來，用最直接的方式關懷社會、守護生命。」

《圖說》「寒冬送暖熱心捐熱血活動」以行動，號召更多人站出來，用最直接的方式關懷社會、守護生命。〈主辦單位提供〉

主辦單位指出，此次活動已是新北市職業總工會與板橋捐血站合作舉辦的第 4 年，多年來持續攜手推動捐血公益行動，每年預計可募集約 1,000 袋熱血，有效挹注醫療用血需求，成為穩定血源的重要支柱。

當天天氣寒冷現場氣氛卻是溫馨感人，吸引不少家庭共同參與。其中民眾張先生夫婦攜帶一對兒女到場共襄盛舉，雖然孩子尚未達捐血年齡，仍透過親身參與捐血行動，向子女傳遞助人為樂與回饋社會的重要價值，成為現場溫暖人心的一幕。

《圖說》天氣寒冷不敵挽袖熱情。〈主辦單位提供〉

此外，新北市職業總工會副理事長周韋瀚、常務監事陳怡儒，以及理監事莊請、葉明和、鄭有國、黃寶雲亦親臨現場關心活動進行情形，向參與捐血的民眾表達感謝與肯定。值得一提的是，新北市勞資關係關懷協會秘書莊方岷參與捐血初體驗，以實際行動支持公益，展現對社會關懷的投入。

為感謝民眾熱心捐血，主辦單位特別準備土雞蛋及金農米致贈捐血者，在寒冬中以實用又溫暖的心意回饋參與者，讓公益行動更添溫馨。吳添淵指出，新北市職業總工會與新北市勞資關係協會未來也將持續推動各項社會公益行動，凝聚更多正向力量，讓公益精神向下扎根。