寒冬送暖捐萬斤白米 桃園市議會串起在地愛心
桃園市「福德正神關懷協會」理事長鄭正揚日前帶領協會一行25位師兄姐，在議政顧問（前桃園縣議員）藍勝民的陪同下，前往桃園市議會進行會拜會交流。議長邱奕勝親自接待，對協會長期投入公益、寒冬送暖的善行表達高度肯定，讚許這是桃園最動人的行善篇章。
「福德正神關懷協會」的成立，源自鄭正揚理事長多年來默默行善、捐米助弱勢的初心，早年鄭理事長長期捐米行善，卻苦於缺乏合適管道，難以將資源真正送到最需要的家庭。四年前，在市議會的協助媒合下，讓這份善意得以精準傳遞至在地弱勢族群，也成為推動協會成立的重要契機。
鄭正揚理事長表示，自己只是秉持「有能力就多付出一點」的想法，沒想到一路走來，能獲得這麼多志同道合的師兄姐響應。他感謝市議會與市府相關單位的協助，讓善心有了穩定的平台，也讓每一袋白米都能送到真正需要的家庭手中。鄭理事長說，看到受助家庭露出安心的笑容，就是大家持續堅持下去最大的動力。
在眾多善心人士的號召與協助下，這份行善的力量慢慢的從個人擴展為團體行動，大家「有錢出錢、有力出力」，化小愛為大愛。今年透過市議會、市府社會局及學校等管道，共捐贈白米累計超過三萬斤，今（29）日透過里長將萬斤白米送至需要的家庭，也在歲末年終之際，將社會的溫暖送進更多需要幫助的家庭。
議長邱奕勝對鄭正揚理事長及協會成員深感敬佩，他表示，這群師兄姐並非家財萬貫的大老闆，而是願意「捨得」付出。鄭理事長身為饅頭店老闆，所捐出的每一份愛心，都是透過一顆又一顆饅頭、一點一滴累積而成，更顯得難能可貴。
邱奕勝指出，感謝福德正神關懷協會對桃園市議會的信任，讓議會能成為串聯愛心的媒合平台，與民間團體攜手為桃園鄉親付出。他強調，這樣的善行不僅解決眼前的需求，更在社會中種下希望的種子，未來也將形成溫暖回饋的正向善循環。
議長最後以「千言萬語，化為一句感謝」，向鄭正揚理事長及所有師兄姐致上最誠摯的敬意，並期盼這份由饅頭堆疊而成的大愛，能持續在桃園發光發熱，溫暖更多角落。（桃園市議會廣告）
