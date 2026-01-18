寒冬送暖梧棲頂寮里年末發放民生物資 議長張清照親臨關懷弱勢發物資

梧棲區頂寮里長鐘金水在歲末寒冬送暖關懷活動，發給里內清寒中低收入戶物資，讓他們開心過好年。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區頂寮里辦公處十八日舉辦「寒冬送暖關懷低收入戶」發放物資愛心活動，獲得民間企業和善心人士贊助禮盒、白米、沙拉油、泡麵、奶粉等大批物資，捐贈給頂寮里清寒中低收入戶，讓他們開心過好年。

梧棲區頂寮里長鐘金水連續服務年資長達二十六年，他長期募集物資關懷里內低收入戶，十八日上午在頂寮里長里辦公處發放，許多清寒弱勢民眾前往領取，議長張清照、梧棲區長溫國宏、頂寮里社區發展協會理事長林錫植、各企業主及志工也前往協助搬運物資給弱勢民眾。

台中市議會議長張清照、梧棲區長溫國宏及志工也前往協助搬運物資給弱勢民眾。（記者陳金龍攝）

梧棲頂寮里今年發放一些日常用品，包括堅果禮盒、香腸禮盒、味味麵、維力炸醬麵、燕麥片、洗衣精、洗髮精、衛生紙、糙米麩、沙拉油、調和油、芥花油、奶粉、白米、罐頭等物資，共六十五戶清寒中低收入戶，讓他們可以過個好年。

張清照表示，寒冬時節氣溫驟降，對弱勢族群而言更是考驗，感謝頂寮里鐘里長長期用心經營里政，主動串聯社會資源，讓愛心能即時送到最需要的地方；他也強調，議會將持續支持各項社會福利政策，與基層里長攜手合作，共同打造更有溫度的社會。

溫國宏表示，鐘金水里長時常舉辦扶貧活動，他很敬佩這種善舉，所以每年來幫忙搬運物資；尤其很多中低收入戶都是長輩們，行動不便，我幫忙將物資搬上車，寒冬中也覺得很溫暖，他感謝很多企業能拋磚引玉，善盡社會責任，希望有更多愛心團體加入，讓社會上需要關心的人得到更多的關懷。

鐘金水感謝愛心人士的捐助，共同成就這樁美事，連續十多年照顧弱勢家庭，讓頂寮里充滿溫暖。地方人士也感謝鐘金水里長熱心公益，每年辦這有意義的活動，關懷弱勢，造福鄉里的精神，表示敬佩。