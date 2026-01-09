寒冬送暖溫馨滿城 永和區公所攜手10大慈善團體傳遞關懷力量

（永和區公所提供）

記者黃秋儒／新北報導

為關懷弱勢族群、傳遞社會溫暖，永和區公所今(9)日聯合永和保福宮、台北市愛國獅子會、新北市慈善會、永和及世芳同濟會、新北市心靈雅居慈善協會、新北市市政顧問羅文崇服務處、永和扶輪社、永和協義帝君功德會及新視波有線電視股份有限公司等公益團體，於永和保福宮前廣場舉辦「寒冬送暖」活動，正式啟動年度關懷行動。

永和區長周慶珍表示，寒冬送暖活動已持續多年，歷年來透過物資整合發放物資、關懷慰問，溫暖轄內弱勢家庭、獨居長者的心，也特別感謝捐贈愛心的10個單位，平時就已經在協助公部門關懷永和家戶，年節時更是發揮人飢己飢的精神響應區公所歲末送暖的活動，讓永和的每個角落都充滿溫情，區公所也歡迎不同團體一同加入愛心行列，用更多更廣的服務來造福永和的家庭。

（永和區公所提供）

今年參加活動的永和保福宮等10大公益團體，自今日起至1月30日止分別在保福宮、永和國父紀念館、心靈雅居慈善會、協義宮及羅文崇服務處等5個場地舉辦送暖活動，對弱勢家庭提供關懷禮金、白米、民生物資及提供低收戶有線電視全年度收視減免，總計市值超過863萬元，共同行善關懷區內4,300戶次弱勢家庭戶，受惠民眾近7,000人次。

特別值得一提的是，自寒冬送暖活動開辦10年以來，建宮已逾200年的地方信仰中心保福宮從未間斷的提供愛心服務，並長期支持與協助永和區弱勢家庭、警消單位及公所各項活動，讓永和在地鄉親都能從日常感受保福宮的溫暖。今日寒冬送暖活動也同步結合永和衛生所健康檢查服務，提供胸腔X光、子宮頸抹片、乳房攝影及大腸直腸癌篩檢等，愛心不分大小，除了給予經濟上關懷，也守護大家的健康。

永和區公所強調，永和區公所深耕基層，深知社會福利的落實不能僅靠公部門單打獨鬥，未來將持續整合更多民間團體的資源，共同推動多元的社會福利與關懷措施，照顧更多所需民眾，打造更完善的社會安全網。