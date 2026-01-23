寒冬送暖獨老 社會處贈關懷箱

市府啟動獨居長者寒冬關懷行動。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

冷氣團持續報到，社會處二十二日發起「寒冬送暖」獨居長者關懷行動，關懷箱內容包含羽絨保暖棉被、保溫瓶及生活物資，結合鄰里及民間資源力量為弱勢長者送暖。

社會處副處長盛慧中感謝各區區長、里長及志工投入訪視關懷，除發放保暖棉被與保溫瓶外，也同步了解長者的生活狀況、居家環境及健康需求，實踐「不只是物資捐贈，更是人與人的溫馨關懷」。

盛慧中呼籲，關懷弱勢獨居長者不應僅限於節慶，而是需要長期、持續陪伴與支持，期盼未來有更多民間力量加入，共同守護在地長者，讓基隆成為更友善、更溫暖的城市。

仁愛區長李宗奇提到，農曆新年將至，對許多長者而言不只是節慶，更是對團圓與陪伴的期待。然而，獨居長者常因缺乏家庭支持，在年節期間備感孤單與壓力；公所配合市府發起送暖行動，傳達年節祝福與關懷心意。近期氣溫驟降，低收入戶獨居長者面臨更嚴峻的保暖挑戰，此次物資發放以低收列冊獨居長者為優先對象，結合里辦公處及社福網絡發放，確保資源送達最需要的長輩手中。

社會處長楊玉欣指出，基隆市高齡人口占百分之二十二點三，低收入列冊獨居老人計一百三十二位。市府推動「基隆市一一五年擴大獨居老人服務計畫」，落實六十五歲以上長者盤點與風險分級，持續連結公私部門資源。