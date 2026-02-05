寒冬送暖結合防詐宣導 北港警深入社區守護弱勢

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣警察局昨（4）日於北港地區辦理「關懷弱勢迎春送暖」活動，北港警分局動員警力結合地方里長，將愛心物資送至獨居長者及中低收入戶家中，同時進行防詐騙宣導，展現警方守護治安與關懷民生的雙重角色。

北港警分局長張舒喻表示，年節前夕是弱勢家庭最需要關懷的時刻，警方除例行治安勤務外，也主動投入社會關懷行動，透過實地訪視了解民眾需求，讓警察不只是執法者，更是社區的守護者。

此次送暖活動已是雲林縣警察局連續舉辦超過20年的公益行動，在地方企業與社會團體長期支持下，年年不間斷。分局也特別邀請轄內里長共同參與，強化社區網絡，確保關懷能即時送達真正需要的家庭。

活動期間，警方同步向民眾宣導防詐騙觀念，提醒年節前後詐騙案件頻傳，務必提高警覺，避免因一時疏忽而造成財務損失，確保能平安安心迎接新年。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）