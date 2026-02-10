寒冬送暖被溫心過好年 新北市寢具公會贈寢具給安置家園

新北市寢具商業同業公會昨捐贈寢具一批，嘉惠新北市弱勢家庭及安置兒少。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

農曆春節將至，新北市寢具商業同業公會十日捐贈寢具一批，包括棉被、床墊、枕頭及保潔墊等，嘉惠新北市弱勢家庭及安置兒少，市府社會局長李美珍代表受贈並回贈感謝，感謝寢具公會的善舉，讓弱勢家庭及安置兒少擁抱著暖被，溫心過好年。

新北市寢具商業同業公會理事長張顥翰表示，公會長期關注社會公益，深知舒適的寢具對於生活品質的重要，這次捐贈市值廿五萬元的寢具希望能溫暖有需要的家庭和孩子，讓他們能有安穩的睡眠，儲備面對生活的能量。

廣告 廣告

受贈之一恩心家園主任林宛臻表示，對安置兒少來說，一張舒適的床鋪不只是寢具，更是一個能帶來安全感的避風港，這份溫暖的禮物，是給孩子們最好的新年祝福。

市府社會局長李美珍表示，許多因家庭問題造成的兒少議題，在社工及時接住後，因回不了原生家庭，必須進行短期安置，甚至中長期照顧；目前新北市有培心、慧心、恩心和童心等四個家園幫忙安置和照顧，感謝新北市寢具公會會友們的愛心，在歲末天寒之際送來最溫暖的祝福，更是對安置兒少和弱勢家庭最大的支持，希望他們都能好好的成長。