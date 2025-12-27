寒冬送暖護健康 龍山寺舉辦免費保肝檢查

肝病防治學術基金會與艋舺龍山寺致贈感謝狀給臺北市社會局 (記者攝)

「寒冬送暖」免費保肝抽血及腹部超音波篩檢活動大合影 (記者攝)

臺北市社會局科長邱慶雄致詞 (記者攝)

為守護經濟弱勢民眾健康，肝病防治學術基金會今天（27日）攜手艋舺龍山寺，結合社會愛心資源舉辦「寒冬送暖」免費保肝抽血及腹部超音波篩檢活動，為中低收入戶與長期投入公共服務的志工進行健康把關，吸引約160人到場共同參與。

臺北市社會局科長邱慶雄表示，他曾於萬華地區擔任社福中心主任長達6年，深知萬華是臺北市弱勢個案相對集中的地區，目前約有6,300多戶低收與中低收入戶、共計約1萬3,000多人。他特別感謝肝基會結合民間善款與宗教團體力量，辦理別具意義的健康檢查活動，為弱勢族群補足健康照顧的重要一環；社會局也將繼續透過各項福利與服務，協助弱勢民眾穩定生活並促進健康參與。

艋舺龍山寺長年秉持觀世音菩薩「聞聲救苦」精神，持續投入社會公益與弱勢關懷。此次除提供場地外，並捐助新臺幣一百萬元，結合肝基會專業醫療團隊與企業善款資源，共同推動免費健康篩檢。活動對象除經濟弱勢民眾外，還涵蓋龍山寺志工、義消及社區巡守隊志工，回饋長期守護社區安全與公共服務的無名英雄，展現宗教團體守護社會、回饋大眾的公益精神。

肝病防治學術基金會表示，基金會投入肝病防治已逾30年，在政府與社會各界支持下，肝癌已從國人十大癌症死因之首降至第二。然而，肝臟疾病初期多無明顯症狀，唯有透過抽血檢查與腹部超音波才能及早發現。根據統計，國內每年仍有超過萬人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，顯示肝病防治工作仍刻不容緩。

肝基會指出，雖然多年來深入偏鄉推動篩檢，仍有部分族群因各種因素成為防治死角。此次活動特別結合民間信仰場域，期望民眾在祈求心靈平安的同時，也能實際關照自身健康；呼籲40歲以上民眾養成每年一次腹部超音波檢查的習慣，並持續推動「根除慢性肝病三部曲」──主動篩檢、積極就醫、及早治療，攜手邁向沒有肝病的臺灣。