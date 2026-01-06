「寒冬送暖讓愛看見」 台灣美發展交流協會元旦於新營舉辦愛心共餐

【警政時報 戴昱弘／台南報導】社團法人台灣美發展交流協會秉持關懷弱勢、回饋社會的初心，於日前在台南市新營區姑爺里廣場舉辦「讓愛看見」寒冬送暖愛心共餐活動，邀請弱勢家庭、清寒學童及獨居長者齊聚一堂，在歲首寒冬中共享溫熱餐食與真摯關懷，讓愛與溫暖在社區中持續流動。

活動現場(圖／記者戴昱弘 翻攝）

活動當日精心準備豐盛餐點，並發放共計300份生活與學習物資，內容涵蓋書包、文具、食品及日用品等，實際減輕弱勢家庭生活負擔，為孩子的學習與長者的日常需求提供即時而實用的支持。

廣告 廣告

為營造溫馨歡樂的節慶氛圍，主辦單位特別規劃多元親子互動節目，包含台南市柳營區農會律動班與天籟歌唱班的精彩演出，以及深受孩童喜愛的棉花糖秀與氣球表演，現場笑聲與掌聲不斷，讓孩子們在歡樂中感受社會滿滿的關愛。

本次活動在理事長張聖訢的帶領下，結合多位地方人士與志工的熱情投入，活動圓滿順利，吸引約350人熱情參與，充分展現社會互助、攜手關懷的正向力量。

台灣美發展交流協會長期秉持「取之於社會、用之於社會」的核心理念，持續關注偏鄉與弱勢族群需求，透過實際行動傳遞愛與希望，期盼為社會注入更多溫暖與正向能量，讓善的循環不斷延續。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理