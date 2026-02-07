寒冬送暖迎好年 張嘉玲攜手社團送年菜暖中和

（記者陳志仁／新北報導）農曆新年將近，為讓中低收入戶與清寒家庭也能安心過好年，新北市議員張嘉玲今（7）日於中和莒西市民活動中心廣場舉辦「寒冬送暖・愛心送年菜」公益活動，發送年菜與甜湯冷凍包，為弱勢家庭送上年節溫暖與祝福。

圖／新北市議員張嘉玲今（7）日於中和莒西市民活動中心廣場舉辦「寒冬送暖・愛心送年菜」公益活動。（新北市議員張嘉玲提供）

張嘉玲致詞時眼眶泛紅表示，近期陸續參與多場關懷弱勢的送暖行動，深刻感受到許多家庭在寒冬與年節期間承受的生活壓力，特別感謝一路以來慷慨相挺的好朋友與善心人士；這些年菜不只是物資，更代表社會對弱勢家庭的關心與陪伴，希望大家在過年前，能感受到溫暖與希望。

廣告 廣告

張嘉玲指出，每一份年菜背後都是來自各界的愛心捐助，也象徵地方社區彼此照顧、互相扶持的力量，期盼透過這樣的行動，讓更多家庭在團圓時刻，能安心吃上一頓熱騰騰的年夜飯，迎接嶄新的一年；活動由新北市小土狗志工協會、新北市小英之友會、板橋東區扶輪社、羅致政服務處及張嘉玲服務處共同主辦。

張嘉玲也感謝所有參與單位與志工的辛勞付出，讓關懷化為實際行動；未來將持續秉持「弱勢優先」的理念，深耕基層、傾聽需求，為有需要的市民爭取更多福利資源，期盼讓新北、讓中和成為一座更溫暖、更有人情味的城市，並祝福大家新的一年都能懷抱希望、過得更好。

更多引新聞報導

民主尋蹤館揮毫迎春 台派戰鬥雞張銘祐傳承游錫堃精神

民進黨初選／穿國小制服站路口 陳岱吟在地情感贏民心

