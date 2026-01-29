寒冬送暖迎新春中和區公所辦獨老幸福圍爐

中和區獨居長者歲末圍爐。（圖：中和區公所提供）

▲中和區獨居長者歲末圍爐。（圖：中和區公所提供）

歲末迎新之際，為讓獨居長者感受年節溫暖與團圓氛圍，中和區公所特別在中和市民活動中心舉辦「獨居長者歲末送暖圍爐」，邀集慈善團體、宮廟及志工共同參與，陪伴長輩歡喜迎接新年。

中和區長楊薏霖表示，今年邀請區內一百三十五名列冊獨居長者共聚，特別準備保暖發熱衣致贈長輩，結合民間力量共同送暖，透過歲末圍爐，希望讓獨居長者感受社會各界關懷與祝福，也期盼拋磚引玉能有更多民間團體加入關懷行列。

中和區公所表示，活動安排雙和醫院提供義診服務、志工義剪及社團法人中華造型藝術學會老師協助長者肩頸紓壓，讓長輩在圍爐前就能感受貼心照顧。此外，財團法人新北市中和廣濟宮、福和宮及南山福德宮致贈春節禮金贊助圍爐餐費；佛光山永和學舍及佛光會雙和區第一分會至第八分會，準備實用福袋送給每位長者，現場更安排碧湖社區發展協會二胡演奏及百合愛心表演團舞蹈演出，增添熱鬧年味。