寒冬送暖迎新春南投榮服處與長順慈善協會辦理平安宴

南投縣榮民服務處攜手社團法人長順慈善協會舉辦「寒冬送暖平安宴暨慈善物資發放」慰助活動。（圖／南投榮服處提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】為關懷地方清寒榮民及其眷屬，落實榮民眷服務照顧工作，日前南投縣榮民服務處攜手社團法人長順慈善協會，於竹山鎮竹巢市場共同舉辦「寒冬送暖平安宴暨慈善物資發放」慰助活動，邀請地區清寒榮民眷參加，提前向長輩們送上春節祝福，現場氣氛溫馨熱絡，讓榮民眷在歲末寒冬中感受到社會的溫暖與關懷。

南投縣榮服處吳瑞得總幹事(左)協助發放慈善物資。（圖／南投榮服處提供）

活動當日由長順慈善協會精心準備平安宴餐點，南投縣榮民服務處吳瑞得總幹事則率領服務同仁及榮欣志工到場關懷陪伴，並協助協會發放慈善物資，讓參與的榮民眷在農曆春節前夕，不僅獲得實質生活協助，更感受到被重視與被關懷的溫暖心意，餐敘過程中長輩們笑容滿面，洋溢濃厚年節氣氛。

南投縣榮服處服務同仁及榮欣志工到場關懷陪伴榮民眷及協助發放物資。（圖／南投榮服處提供）

社團法人長順慈善協會長期深耕地方公益服務，秉持「救急、救貧」的核心宗旨，積極投入弱勢族群關懷與社會公益行動。協會理事長石智升先生表示，自己具榮民身分，對清寒榮民眷的生活需求特別感同身受，期盼透過持續的實際行動，結合公部門資源與民間力量，將關懷送到最需要的角落，為社會注入更多溫暖與正向能量。

吳瑞得總幹事表示，感謝長順慈善協會長期以來捐助善款與物資，成為榮服處推動榮民眷服務照顧工作的重要夥伴。此次「寒冬送暖平安宴暨物資發放」活動，不僅是年節前的重要關懷行動，更展現公私協力、資源整合的具體成果。未來榮服處將持續深化與民間團體的合作，串聯更多社會資源，擴大對年長、獨居及弱勢榮民眷的支持，共同打造溫馨、和諧且具韌性的在地照顧網絡。