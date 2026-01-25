寒冬送暖迎新春 大溪警攜手宗教團體關懷39戶弱勢家庭

大溪警攜手宗教團體關懷39戶弱勢家庭。





農曆春節將至，桃園市政府警察局大溪分局內柵派出所於平時勤區查訪中，發現轄內仍有部分貧困弱勢家庭生活拮据。內柵派出所所長廖彥齊獲悉後，除主動轉介公益團體協助申請補助外，並結合地方宗教團體共同辦理「寒冬送暖」活動，關懷貧困弱勢族群、獨居長者及遭逢家庭變故之民眾，期盼協助其安心過好年。

轄內迎富送窮廟及大溪蓮座山觀音寺長期熱心公益，得知相關需求後義不容辭，並邀請國堡門國際金屬有限公司共同響應贊助，隨即請內柵派出所協助安排慰問事宜。本次活動由內柵派出所統籌辦理，分別由迎富送窮廟致贈新臺幣1,600元紅包、蓮座山觀音寺致贈1,600元紅包、國堡門國際金屬有限公司致贈1,000元紅包、內柵南門土地公廟致贈1,000元紅包，以及內柵社區發展協會榮譽理事長李瑞山致贈500元紅包慰問金，於1月24日上午在內柵派出所舉行聯合慰問活動，受贈貧戶共計39戶。

活動當日，大溪警分局偵查隊、交通組及防治組亦結合宣導勤務，向民眾說明假貸款、假求職（提供人頭帳戶）、假投資等常見詐騙手法，並提醒切勿點擊不明網路連結；同時呼籲用路人車輛慢看停、行人安全行，並加強婦幼安全宣導，期能喚起社會大眾對婦幼保護議題的重視，共同營造安全、和諧的社會環境。

大溪警分局分局長徐章哲表示，警方除全力維護治安與交通安全外，也希望透過實際行動關懷社會弱勢族群，讓需要幫助的民眾在寒冬中感受到溫暖與支持。本次結合地方宗教團體及企業資源共同辦理寒冬送暖活動，不僅展現警民攜手合作的力量，也讓愛心能即時送達最需要的家庭。





