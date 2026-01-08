寒冬送暖迎新春 東區公所攜手民團陪伴獨居長輩過好年

多位高齡長輩獲贈春節紅包與祝福，在歡樂氣氛中迎接新年。(東區區公所提供)

記者林怡孜／台南報導

為強化對獨居長輩的關懷照顧，台南市東區區公所今(八)日協辦台南市好人好事運動協會「一一五年度台南市獨居老人春節聯歡會」，在歲末寒冬中匯聚社會各界溫暖力量，邀請來自台南各區的獨居長輩齊聚一堂，共度溫馨熱鬧的春節時光。此次活動由好人好事運動協會理事長楊政達發起，串聯民間團體與公部門資源，東區十八個里與多個社區熱烈響應，展現公私協力、共同守護長輩的具體成果。

台南市政府對好人好事運動協會長期投入公益、關懷獨居長輩的付出表達高度肯定，並感謝理事長楊政達多年來帶領團隊深入基層，以實際行動落實「好人好事」精神，為城市注入穩定而溫暖的力量。市府也指出，多位長期投入公益的慈善楷模持續以行動支持弱勢族群，包括多年來慷慨解囊協助社會公益的善心人士，都是台南珍貴而重要的社會資產。

東區區長黃炳元叮嚀長輩注意冬季保暖，讓長輩感受窩心。(東區區公所提供)

楊政達表示，本次春節聯歡會除安排精彩的藝文表演與溫馨餐敘外，更結合多項貼心服務，讓長輩在歡樂氣氛中同時獲得實質照顧。活動現場由馬光中醫提供義診與健康衛教服務，守護長輩身心健康；台南市理燙髮美容業職業工會安排義剪服務，讓長輩煥然一新迎新年；餐飲部分則由台南市廚師職業工會全體廚師親自掌廚，準備豐盛佳餚，傳遞滿滿年節祝福。此外，台南市政府警察局、消防局、社會局與衛生局等單位亦到場進行政策宣導與即時諮詢，提供多元協助。

活動中，東區共有四位高齡九十歲以上的「國寶級」長輩到場參與，場面溫馨感人。因應近日氣溫變化，東區區長黃炳元也特別叮嚀長輩注意冬季保暖，外出時記得穿戴毛帽、圍巾，並留意居家用電與用火安全，平安健康迎接新年。