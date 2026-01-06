寒冬送暖進校園 羅東婦女會助學挺弱勢學童溫情滿溢

（記者陳志仁／宜蘭報導）寒冬送暖，愛心不間斷；羅東鎮婦女會愛心工作隊今（6）日走入校園，陸續前往公正國小、竹林國小、北成國小、國華國中、羅東國小及成功國小，親自將獎助學金送到學生手中，以實際行動關懷弱勢學童，陪伴孩子安心就學、穩定成長。

羅東鎮婦女會理事長、宜蘭縣議員黃琤婷表示，教育是翻轉人生的重要力量，婦女會多年來持續在寒冬時節深入校園，就是希望在孩子最需要的時候，給予最實質的支持與溫暖鼓勵，讓孩子能無後顧之憂地專心學習，也讓家長多一份安心。

廣告 廣告

羅東國小校長江立強指出，隨著社會M型化發展，貧富差距逐漸擴大，校園中確實有不少需要協助的孩子，這份獎助學金不僅能減輕家庭經濟負擔，更讓學生感受到社會的關心與支持，對孩子的學習與成長具有重要意義；也期待未來孩子有成就後，能將這份愛心延續，形成良善循環。

竹林國小校長姚宗呈說，羅東鎮婦女會每年寒冬送上的獎助學金，對平時認真向學、努力不懈的孩子而言，是一份溫暖且充滿力量的鼓勵；國華國中校長李立彬提到，校內有需求的學生人數不少，透過這份獎助學金有效減輕家庭經濟壓力，讓孩子在求學過程中更加安心，專心投入學習，為未來奠定穩固基礎。

黃琤婷強調，羅東鎮婦女會將持續凝聚社會善的力量，與學校並肩同行，讓愛心不只是一時的協助，而是長久陪伴孩子成長的後盾，也期盼更多民間團體一同加入，為孩子打造更溫暖、友善的學習環境；愛心工作隊長吳俐葶補充，除了寒冬送暖外，平時亦持續進行弱勢家庭訪視與急難救助。

更多引新聞報導

停車收費員寒雨執勤遭攻擊 黃琤婷譴責暴力、涉妨礙公務

羅東轉運站轉乘不便 黃琤婷籲縣府系統性改善

