寒冬送暖過好年 新春揮毫迎吉祥

萬里區公所提供

記者黃秋儒／新北報導

年節將近，為落實照顧弱勢族群政策，萬里區公所於今（12）日上午在行政大樓一樓大廳辦理「愛心物資發放活動」，結合民間善心團體及熱心人士募集米、麵條等民生物資，發放予轄區內低收入及中低收入戶、身心障礙者、長者及弱勢兒少家庭，計約750戶受惠，現場洋溢火熱溫馨氣氛。

萬里區公所指出，本次活動由萬里無極奉天宮、新北市板橋新南慈善會、汐止善琴慈惠堂、三芝懷恩聖地及林介壁先生等善心單位與人士共同參與，這些單位及人士，本於「取之於社會、用之於社會」之信念，長年熱心公益，提供愛心物資，在景氣起伏時，適時伸出援手，提供弱勢家庭實質幫助，減輕年節生活壓力，在這歲末寒冬中，溫暖了每個家庭的心。

參與之慈善單位提到，期盼透過本次活動發揮拋磚引玉效果，促使更多社會力量投入公益行列，持續關注弱勢族群需求，共同建構友善支持之社會環境。

萬里區公所提供

萬里區區長黃雱勉表示，感謝各善心單位及人士長期以來對本區社會福利工作的支持與協助，透過公私協力機制，讓弱勢家庭於年節前夕獲得實質幫助。未來區公所亦將持續整合民間資源，深化社會關懷服務，攜手打造溫暖、互助之社區環境。

另為迎接農曆新年到來，活動現場同時邀請書法名師呂阿南等2位書法大師蒞臨現場揮毫，免費致贈手寫春聯，萬里區長亦親自參與，並與萬里區數名長輩一同提筆書寫，祝福民眾新的一年「馬祥厚運」，現場索取民眾十分踴躍，還可指定客製化的吉祥對聯，為即將迎來的春節增添歡樂與祝福。