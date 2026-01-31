寒冬送暖關懷弱勢 板橋警攜手北極宮同心守平安

【記者葉柏成/新北報導】新北市板橋警分局為落實春節安全維護工作，深化社區關懷，今（31）日結合板橋北極宮共同舉辦「寒冬送暖－警民同心」公益活動，於北極宮廟發放民生物資及慰問金，攜手關懷轄內清寒及弱勢家庭，在歲末年寒之際，傳遞社會溫暖與祝福。

「寒冬送暖－警民同心」關懷活動，由板橋分局副分局長陳明安親自率隊，與北極宮董事長王清水及廟方代表共同致贈慰問物資。北極宮提供生活必需品及慰助金，板橋分局亦準備實用保溫杯等物品，期盼能實際減輕弱勢家庭負擔，讓受贈民眾在寒冬中感受來自警方與民間團體的雙重溫暖。

《圖說》北極宮長期秉持玄天上帝慈悲精神，積極回饋地方。〈板橋分局提供〉

陳明安表示，警方除致力於治安與交通維護外，亦積極透過警勤區訪查，發掘亟需援助的邊緣戶與急難家庭，並通報市政府社福體系介入協助。此次非常感謝北極宮的公益投入，展現警民合作、公私協力的良善循環，共同織起更緊密的社會安全網絡。

他強調，詐騙手法不斷翻新，假投資、網路交易詐騙層出不窮，民眾如有疑問應立即撥打165防詐專線諮詢或請警方協助確認。春節期間警方持續以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為目標，全力執行各項勤務讓民眾過個好年。

《圖說》板橋分局、北極宮「寒冬送暖－警民同心」公益活動合影。〈板橋分局提供〉

同時再次呼籲社會大眾，若發現周遭有需要幫助的弱勢民眾，可隨時向派出所或社福單位反映，讓關懷即時到位，共同營造溫暖、安全的宜居社區。

北極宮董事長王清水指出，北極宮長期秉持玄天上帝慈悲精神，積極回饋地方。此次能透過警方的專業通報，將愛心資源送至真正需要的家庭，極具意義，未來也將持續與警方合作，推動公益服務。