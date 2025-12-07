寒冬送暖關懷身心障礙者圍爐餐會 打造溫暖友善桃園
桃園市長張善政7日上午前往龍潭區，出席「桃園市114年寒冬送暖關懷身心障礙者圍爐餐會公益活動」。張市長首先感謝龍潭區退伍軍人協會規劃舉辦此次活動，在歲末寒冬之際，藉由集結退伍軍人舉辦餐會，關懷身心障礙朋友，共同打造充滿溫暖與愛的友善桃園。
民政局指出，本次活動與桃園市榮民服務處、桃園市身障聯盟等16個單位合作，邀請桃園弱勢身心障礙人士、孤老榮民及其眷屬、社區孤苦無依的市民共同參與，未來市府將持續投入關懷弱勢服務，持續完善服務網絡，擴大桃園公益能量。包括立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、市府青年局長侯佳齡、民政局副局長藍品畯、龍潭區長鄧昱綵、桃園市退伍軍人協會理事長革安明、龍潭區退伍軍人協會理事長閻中傑等均一同出席。
