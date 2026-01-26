寒冬送暖點心燈 豐盛物資過好年
農曆新年快到了，全台各地慈濟的冬令發放陸續展開，每年慈濟志工都會打包豐盛物資，讓弱勢族群能好好過年。台中有近30位志工，日前趁著假日，來到太平共修處打包冬令物資，大家合和互協，非常有效率，265份物資只花了35分鐘打包完成。
用接龍方式打包冬令物資，動線流暢、志工排成兩列隊伍，有效率地把物資逐一裝進提袋裡。
打包的雙手沒有停歇，物資包含香積麵、飯、福慧粥、餅乾、小葉紅茶等等，事前溝通妥善，團隊合作默契佳，短短35分鐘，完成265份物資。
慈濟志工 顏世貴：「速度非常地快，前置作業都做得非常好。」
慈濟志工 吳雪鳳：「大家合心合力，很高興地把這件事情做好。」
慈濟志工 傅瓈靚：「可以把這分愛心送到個案家裡，給他們過個好年。」
打包好的部分物資，志工親自送到照顧戶家裡。
「好吃喔，裡面有餅乾喔，叫爸爸拿給妳吃，好不好。」
獨力照顧四歲的女兒，阮先生和太太都來自越南，來台工作多年，去年太太因為大腸癌往生，他父兼母職照顧女兒。
慈濟照顧戶 阮先生：「有你們慈濟的幫忙很多，才能過日子，所以很感謝你們，我很努力就是努力照顧孩子。」
志工陪伴，讓他有力量撐起這個家。農曆新年前夕，愛的腳步逐一走進照顧戶家中。
「過年的物資給你們。」
帶來物資也帶來溫暖，為這些辛苦的家庭送上年節祝福。
