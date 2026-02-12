寒冬送暖 三重警與里長、義警致贈春節慰問金





農曆年節將至，三重分局厚德派出所副所長鄭人綜、警員蕭博文，會同轄內六合里里長許萬金及三重義警中隊長許誥，攜手合作寒冬送暖，主動深入社區關懷轄內弱勢家庭，致贈春節慰問金，讓弱勢家庭在冷冽的冬天，感受到溫暖的人情味。

鄭副所長表示，員警平時執行家戶訪查等各項勤務時，常主動發掘轄內生活較為孤苦的民眾，此次藉由轄區里長及義警許中隊長的協助，實地前往關心慰問，讓這些家庭能過上溫暖的好年，更希望達到拋磚引玉之效果，期盼有更多善心人士，加入關懷行列。

更多新聞推薦

● 照護逾半世紀 8旬婦悶死重殘兒被判刑2年半 總統發布特赦令「免刑不免罪」