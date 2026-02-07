（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為落實在地關懷、傳遞寒冬溫暖，中華陽光推展關懷協會7日於口湖地區舉辦「媽祖心寒冬送暖關懷活動」，攜手口湖鄉公所，並獲北港朝天宮贊助，關懷低收入戶及邊緣家庭，發放693份愛心物資，活動亦安排「二手物品找新主人」及義剪服務，推動資源循環再利用，並協助民眾整理儀容，讓愛心在冬日中溫柔傳遞。民眾黨不分區立委、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢及與口湖鄉長李龍飛、和口湖鄉民代表、各村里長等貴賓出席與會，到場關懷傳遞溫暖。

寒冬送暖，中華陽光推展關懷協會攜手口湖鄉公所、北港朝天宮發放693份愛心物資。（圖／記者洪佳伶攝）

中華陽光愛心關懷協會長年投入弱勢關懷，每年固定舉辦「寒冬送暖」公益活動，6日特別來到雲林縣口湖鄉興安宮，結合在地信仰力量與民間資源，將溫暖與關懷送進偏鄉，讓鄉親在寒冬及年節前夕感受到社會滿滿的愛心。活動期間，許多民眾於農曆年前主動將家中仍可使用的物資捐贈至新生活協會進行整理，再由志工將二手物資分享給當地有需要的鄉親。同時，也將北港朝天宮媽祖的愛心一併送到偏鄉，期盼透過宗教與公益的結合，擴大關懷層面，讓更多家庭受惠。

民眾黨不分區立委、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢表示，協會多年來持續深耕弱勢關懷與偏鄉服務，「寒冬送暖」不只是一項年度活動，更是一份長期的承諾。希望透過整合社會各界的善心與資源，讓偏鄉鄉親知道，他們並不孤單，社會上有許多公益團體持續關心並陪伴著大家。

委員蔡春綢表示，偏鄉地區長期面臨資源不足與城鄉差距問題，未來進入國會後，將持續為弱勢族群與偏鄉發聲，積極爭取更多經費與建設資源，回饋口湖鄉、水林鄉及大北港地區。「希望能真正把地方的需求帶進國會，讓資源落實到基層，縮短城鄉差距，實現資源共享。」委員也強調，未來將結合中華陽光愛心關懷協會長期累積的公益能量，以及自身在國會的力量，持續推動偏鄉關懷與建設，讓鄉親切實感受到資源回到故鄉，為地方帶來更多正向改變。